Türk Hava Yolları, ikram tercihine bağlı bağış kampanyası başlattı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, uçuş öncesinde ikram almayacağını belirten yolcular adına bağış kampanyası başlattı. İç hatlarda Türk Kızılayı, dış hatlarda ise Yeryüzü Doktorları'na yapılan bağışlarla israf önlenirken, sosyal sorumluluk projelerine destek sağlanacak.

Türk Hava Yolları, uçuş esnasında ikram tercihinde bulunmayacak yolcular adına yeni bir kampanya başlattı. Uçuş öncesinde ikram almayacağını belirten yolcuların adına çeşitli kurumlara bağış gerçekleştirileceğini duyuran THY, hem israfın önüne geçmeyi hem de sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam edeceğine dikkat çekti. Kampanya kapsamında iç hat uçuşlarında Türk Kızılayı'na, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneği'ne bağış yapılacak.

Bayrak taşıyıcı, yolcuların dijital kanallar üzerinden önceden yaptığı "ikram almama" tercihini sosyal sorumluluk kampanyasına dönüştürerek sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışma hedeflerini güçlendirecek.

İç Hatlarda Kızılay'a Dış Hatlarda Yeryüzü Doktorlarına destek

İç hatlardaki uçuşlar kapsamında, Türk Kızılayı'na yapılan bağışlar sosyal incelemeyle belirlenen ihtiyaç sahiplerinin günlük beslenme ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Kızılay'ın 31 ilde 44 aşevi ile yürüttüğü proje kapsamında engelli, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan bireylere günlük 40 bini aşkın öğün ulaştırılıyor. Afet dönemlerinde de aktif rol üstlenen aşevleri, 6 Şubat depremlerinde ve Ramazan ayında yüz binlerce kişiye sıcak yemek desteği sağladı.

Dış Hatlar uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneği, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında özellikle hamile ve emziren anneler ile 5 yaş altı çocuklara odaklanıyor. Şiddetli açlığın görüldüğü bölgelerde beslenme sağlığı merkezleri kurarak malnütrisyon tedavisi uyguluyor, çocuklara tıbbi beslenme desteği ve mama sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
