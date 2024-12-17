Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Hava limanlarında bagajların kaybolmasına karşı teknolojik çözüm devreye girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, Apple ile yaptığı iş birliği sayesinde yolcuların bagajlarının takibini kolaylaştıran yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem, kayıp bagaj sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor ve operasyonel verimliliği artırıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Apple ile yaptığı iş birliği anlaşması kapsamında bagaj takip sistemi oluşturuluyor. Bu sistem sayesinde yolcuların kayıp bagaj dönemi sona erecek.
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), teknolojik anlamda geliştirdiği yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkartıyor. Bu bağlamda THY, Apple ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptı. Bagaj takip sistemi ile ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yenilik ile birlikte operasyonel verimliliğin artacağını söyledi.

YOLCULARIN HİZMETİNE SUNULDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat şunları söyledi: Türk Hava Yolları olarak, bagaj takip sistemimizi geliştirmek amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimizi mutlulukla duyurduk. iOS 18.2'nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler. Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu özelliği kullanmak son derece kolay: Find My uygulaması üzerinden "Konum Paylaş" bağlantısı oluşturup, web sitemiz https://lnkd.in/dhzeadvh üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz. Türk Hava Yolları olarak, teknolojiyi seyahat deneyiminizi geliştirmek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmeniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkürler."

Hava limanlarında bagajların kaybolmasına karşı teknolojik çözüm devreye girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Visça'dan eşi benzeri görülmemiş hareket
img

700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler
img

Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Han:

İyi ki Amerika icatı Apple ve Boeing uçakları var. Adamlar üretiyor her gün ilerliyor sonra birileri çıkıp eyyy Amerika diyor iki gün sonra özür diliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı
Osman Gökçek'in 2 dönümlük evi Meclis'i karıştırdı
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki! İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Aralık Ödemiş, Konak, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Metin Yavuz ne zaman birinci oldu ve hangi yıllar yarıştı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Aralık günün maçları nereden izlenir? Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.