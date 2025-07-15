'Türk halkı 9 yıl önce demokrasi destanını yazdı'

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildiğine değinerek, hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini söyledi.

Gölbaşı Özel Hareket ve Havacılık Daire Başkanlığında 44 kahraman polisin şehit olduğunu, ayrıca 253 kahraman vatandaşın da FETO'cüler tarafından şehit edildiğini anımsatan Gündüz, "2 bin 737 vatandaşımızın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar unutulmamıştır. 15 Temmuz karanlık gecede kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil ve milletimizin gönlünde taht kurmuş jandarma teşkilatımız, fedakar emniyet teşkilatımız FETÖ hain terör örgütüne vatandaşlarımızla bir ve beraber olarak FETÖ'cü teröristlere geçit vermemişlerdir" dedi.

Milletin Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalktığını ifade eden Gündüz, "Dernek olarak 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olarak, onlar için faaliyetlerini Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirmektedir. Derneğimiz şehit yakınlarımız ve gazilerimizle kardeşlik hukuku kurmak, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak üzere faaliyet göstermektedir. 15 Temmuz gibi hain darbelerin bir daha yaşanmaması için bizlerin 15 Temmuzu doğru anlamamız, doğru okumamız ve gelecek nesillere doğru aktararak unutturmamamız gerekmektedir. 15 Temmuzu sulandırarak unutturmaya çalışanlar var. Biz dernek olarak yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerle 15 Temmuz ruhunu sürekli canlı tutuyor ve unutturmamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR