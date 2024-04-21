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Türk Emlak Danışmanı Uzaya Gidiyor

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Beylikdüzü'nde bir emlak firmasında çalışan Ahmet Temel, dünya çapındaki satış kotasını aşarak uzaya gitme ödülü kazandı. Temel, Amerika'ya giderek yüz yüze eğitimlere katılacak ve yıl sonunda uzaya gidecek üçüncü Türk olacak.

Beylikdüzü'nde uluslararası bir emlak firmasında gayrimenkul danışmanı olan Ahmet Temel, dünya çapındaki satış kotasını aşarak "uzaya gitme" ödülü kazandı. Virgin Galactik firmasıyla uzaya gitmeye hazırlanan Ahmet Temel, uzaktan eğitimlerini tamamladı. Önümüzdeki günlerde Amerika'ya giderek yüz yüze eğitimlere katılacak Temel, yıl sonunda Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından uzaya gidecek üçüncü Türk olacak.

Uzaya giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı'dan sonra bir diğer astronot Tuva Cihangir Atasever de yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için önümüzdeki günlerde uzaya gidecek ve 7 farklı deney gerçekleştirecek. Türkiye'nin Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile başlayan uzay serüveni, bu kez sivil bir girişimle devam edecek.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir emlak firmasının Beylikdüzü'ndeki gayrimenkul danışmanı 41 yaşındaki Ahmet Temel, firmanın dünya çapında koyduğu satış kotasını aşarak dünya birincisi oldu ve "uzaya gitme" ödülü kazandı. Beylikdüzü'ndeki ofislerinde çalışarak 4 yılda hedefine ulaşan Temel, Virgin Galactic firması ile uzaya gidecek. Birçok aşamadan oluşan uzaya gidiş serüveninde hazırlıklara başlayan Temel, uzaktan eğitim programını tamamladı. Haziran ayında Amerika'da yüz yüze eğitimlere gidecek olan Temel, her şey yolunda giderse yıl sonunda uzay gezisine katılan ilk Türkler arasında yerine alacak.

Uzay macerasını anlatan 3 çocuk babası Ahmet Temel, "Şu anda uzayla alakalı Virgin Galactic firmasında eğitim alıyoruz. Önümüzdeki 1 takvim yılı için uzaya çıkıp dünyayı izlemeyi hayal ediyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bu eğitimi almak isteyen uzak hayali olan firmalar var özel bir tur şirketi. Bu özel firmanın uzay seyahatine ilgi duyan insanları götürdüğü bir uzay programı. Buradan ben 4 eğitimi uzaktan bağlantı ile aldım. Haziran ayında da yüz yüze eğitimler var. Onları geçtikten sonra testleri geçtikten sonra uzaya çıkmayla alakalı seyahatimize başlayacağız. Ön görülen süre bu yıl sonuna kadar tüm eğitimleri bitirip yıl sonundaki uzay takvimine eklenmemiz" dedi.

"Bana son derece gurur veriyor"

Türkiye'den bir emlakçı olarak ilk kez uzaya çıkacak kişi olmasıyla ilgili duygularını dile getiren Temel, "Türkiye'de emlakçılar ve galericiler ile ilgili Türkiye'de iyi konuşulmayan şeyler var. Çok şükür biz bu algıyı Türkiye'de değiştirdik. Tabii bunu başarmışken bunun yanı sıra uzay programı gibi, uzaya çıkma hayalimizi de gerçekleştiren kişi olmak bunu başarmış bir kişi olmak bana son derece gurur veriyor. Sektöre girdiğimde dünya birincileri vardı. Ben sektöre girdiğimde bu bilinçle girdim. İyi bir kariyer planı yaparak girdim. Şu anda sıralamada dünya birincisiyim" diye konuşarak uzayın çocukluk hayali olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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