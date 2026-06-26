Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Karakuş'tan Kökrek'e ziyaret

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki sendika yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, Ağrı'da yürütülen eğitim faaliyetleri, eğitim çalışanlarının talepleri ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

EĞİTİM FAALİYETLERİ ELE ALINDI

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki sendika yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, kent genelinde sürdürülen eğitim faaliyetleri ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konular gündeme geldi. Ziyarette, okullarda yürütülen çalışmalar, eğitim çalışanlarının talepleri ve eğitim hizmetlerinin daha verimli şekilde sürdürülmesine yönelik başlıklar değerlendirildi. Taraflar, Ağrı'da eğitim alanında yürütülen çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı. Eğitim çalışanlarının talepleri ve sahada karşılaşılan konular da ziyarette ele alınan başlıklar arasında yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kökrek, eğitim süreçlerinde ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

KARAKUŞ'TAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ise misafirperverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e teşekkür etti. Karakuş, eğitim camiasının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, eğitim alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan