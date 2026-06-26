Haberler

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Karakuş'tan Kökrek'e ziyaret

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Karakuş'tan Kökrek'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Ağrı'daki eğitim faaliyetleri, eğitim çalışanlarının talepleri ve eğitim-öğretim süreçleri ele alındı.

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki sendika yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, Ağrı'da yürütülen eğitim faaliyetleri, eğitim çalışanlarının talepleri ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

EĞİTİM FAALİYETLERİ ELE ALINDI

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ve beraberindeki sendika yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, kent genelinde sürdürülen eğitim faaliyetleri ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konular gündeme geldi. Ziyarette, okullarda yürütülen çalışmalar, eğitim çalışanlarının talepleri ve eğitim hizmetlerinin daha verimli şekilde sürdürülmesine yönelik başlıklar değerlendirildi. Taraflar, Ağrı'da eğitim alanında yürütülen çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı. Eğitim çalışanlarının talepleri ve sahada karşılaşılan konular da ziyarette ele alınan başlıklar arasında yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kökrek, eğitim süreçlerinde ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

KARAKUŞ'TAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türk Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cem Karakuş ise misafirperverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e teşekkür etti. Karakuş, eğitim camiasının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, eğitim alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti

Destek mesajı yağıyor! ABD'nin içinden geçen biri var
Türkiye’de yaşayan yabancı kadın, kendisine 'abla' denmesine isyan etti

İstanbul'da duyduğu o kelime yabancı kadını sonunda isyan ettirdi
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi