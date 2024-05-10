Çeşme Türk Anneler Derneği, Şehit Annelerine Plaket Takdim Etti

Türk Anneler Derneği Çeşme Şubesi, 'Anneler Günü' etkinlikleri çerçevesinde, 2001 yılında Malatya'da şehit olan P. Çvş. Bülent Haluk Demir'in, Çeşme'de yaşayan annesi Zehra Demir'i 'Yılın Annesi' olarak seçti ve kendisine bir plaket takdim etti.

Çeşme Türk Anneler Derneği tarafından 'Anneler Günü' nedeniyle Ilıca'da bulunan STK binasında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Çeşme Türk Anneler Derneği, 2001 yılında Malatya'da şehit olan P. Çvş. Bülent Haluk Demir'in, Çeşme'de yaşayan annesi Zehra Demir'i 'Yılın Annesi' olarak seçti ve kendisine bir plaket takdim etti. Şehit annesi Zehra Demir ve şehit babası gözyaşları içinde şehit oğullarını anarken zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Çeşme Türk Anneler Derneği Başkanı Suzan Çırağ, "Genel Başkanımız Handan Çakıroğlu'nun tüm derneklere önerisiyle, Türk Anneler Derneği'nin tüm şubeleri kendi bölgelerindeki şehit annelerine ulaşarak, onları yılın annesi seçti ve kendilerine bir plaket takdim etti. Bizler anne olarak evlatlarımızı; çağdaş, uygarlık düzeyi içinde yasalara saygılı, vatanını yücelten, bilim, teknoloji ve sanatta ilerlemiş, ailesine, topluma ve ülkesine faydalı bir birey olmasını isteriz. Zehra Annemizin acısı ilk günkü gibi çok taze. Bugün burada hem acısını paylaşmak istedik hem de kendisine bir plaket takdim ederek Çeşme'de yalnız olmadıklarını söyledik. Onları ağırlamaktan çok mutluluk duyduk. Şehidimiz Bülent Haluk Demir'i minnet ve saygıyla anıyoruz ve ailesine tekrar sabır diliyoruz" sözlerine yer verdi.

Çırağ ayrıca, "12 Mayıs Pazar günü Anneler günü dolayısıyla saat 10.00'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtına, Çeşme Türk Anneler Derneği adına çelenk sunumu yapacağız. Yönetim kurulu üyelerimizi ve Çeşmeli annelerimizi bekliyoruz" diyerek davette bulundu. - İZMİR