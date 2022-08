Turizmde kadının gücü: 800 yıllık harabeye dönmüş tarihi konağı otele çevirdi

Mardin'de yaşayan Danya Erdoğan, 800 yıllık harabeye dönmüş tarihi konağı butik otele çevirerek kentin ilk kadın otel işletmecisi oldu.

Artuklu'da yaşayan Danya Erdoğan, iktisat fakültesinden mezun olduktan sonra iş hayatına atılmaya karar verdi. Turizm sektörüne yönelmeyi hedefleyerek tarihi kentte arkadaşından satın aldığı harabeye dönmüş 800 yıllık konağı 20 kişilik ekibiyle restore eden Erdoğan, odalarında jakuzi, havuz ve Türk hamamı bulunan 13 odalı bir butik otel yaptı. Erdoğan, girişimiyle aynı zamanda 6 kişiye de istihdam sağladı.

Mardin'e ilk geldiğinde turizm anlamında bir boşluk olduğunu fark ettiğini söyleyen Danya Erdoğan, "Aslında amacım buradaki tüm konakların restore edilmesi. 800 yıllık tarihi konağı restore ettik ve bir otele çevirdik. 800 yıllık bu tarihi konak bir arkadaşımındı. Arkadaşımdan satın aldım ve turizme kazandırmak istedim. İlk aldığımda bir harabeydi. Mardinli yatırımcıların desteği ve yön göstermesi ile burayı inanılmaz bir tarihi konağa çevirdik. Şu an Mardin'deki ilk kadın otel sahibi benim. Bununla gurur duyuyorum. İnşaat sektörü ile pek bir alakam yoktu. İktisat mezunuyum. Mardin'de nakliye problemi yaşadım. Eşekleri nakliye aracı olarak kullanıyoruz. Ulaşım problemi beni biraz yıprattı" dedi.

"Mardin'deki kadınlara destek olmak istiyorum"

Otelin yapım aşamasını aktaran Erdoğan, "20 kişilik bir ekibim vardı. Başlarında yalnızca ben bulunuyordum. Baştan aşağı her şeyi kendi zevkime göre, kendi emeğimle yaptım. Her şeyi kendim seçtim bir mimar veya bir destek görmeden. 2 sene boyunca buranın restorasyonu sürdü. Burası 13 odalı butik otel oldu. Odalarımızda jakuzi, Türk hamamı, balkon, odanın kendisine ait havuzumuz bulunmakta. Mezopotamya Ovası'nı gören bir restoranımız var. Şu an 6 kişiyi istihdam ediyorum. Restoranımız bittikten sonra kişi sayısı artacak. Amacım tüm semti satın alıp turizm sektörüne katmak. O zaman Mardin'deki kadınlara da destek olmak istiyorum. Kadınların asla pes etmemeleri gerektiğini, hayallerinin peşinden yürümeleri gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bahar aylarında Mardin'in turizm açısından yoğun olduğunu kaydeden Erdoğan, "6 ay turizm sektörüne açık faaliyetteyiz. Kendine münhasır bir otel. Otel konseptinin dışında daha çok aile yaşantısına göre bir yer. Gelenler, biz buraya geldik mutlu bir şekilde gidiyoruz diyor. Gelen misafirlerimiz güler yüzümüzle karşılaşıyor. Başından sonuna kadar misafirimizle bizzat kendim ilgileniyorum. Ekibim çok sağlam, organik bir kahvaltı sunuyorum misafirlerime ve güzel bir şekilde ayrılıyoruz. Burası dini ve tarihi turizmin olduğu görülmesi gereken bir şehir. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyorum. Tüm kadınlara ve hayali olan herkese asla vazgeçme diyebilirim" şeklinde konuştu. - MARDİN