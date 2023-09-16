Turistlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesini gezen turistler, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Darıca'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen turistler, Darıca Belediyesi'ne ait balık restoranında da yemek yedi. Restoranda Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ile karşılaşan turistler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan güzel çalışmalar için teşekkür etti.

İsmi öğrenilemeyen bir turist, "Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a bu alanı kazandırdığı için teşekkür etmek istiyoruz. Burası huzur dolu. Yemekler çok güzel. Somon balığı ve tatlı harikaydı. Türkiye zaten harika bir ülke. Yemekleri çok lezzetli. Hizmet de çok güzel ve temiz. Böyle güzellikler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Tekrar geleceğiz" dedi.