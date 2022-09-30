Turistler tatili bırakıp zeytin topladı

MUĞLA - Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan 300 adet zeytin ağacının hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistler yaptı. Deniz, güneş ve kum üçlüsünü bırakan turistler zeytin hasadını yaptıktan sonra yağını almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan 50 ile bin yıl arasında değişen zeytin hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabacı turistler yaptı. Zeytindostu derneğinin katkılarıyla düzenlene etkinliğe yabancı turistlerin ilgisi iyoğun oldu. Bodrum'da Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum Oteli içinde bulunan ve bölgeye adını veren 300 adet zeytin ağaçlarının başında toplanan turistler ellerine aldıkları tırmıklarla zeytin toplamaya başladı. Otelde tatil yapan tüm turistler denizde serinleyip şezloglarından güneşlenirken bir anda kendilerini zeytin hasatının ortasında buldu. Zeytin hastı yapan turistler daha sonra otelin bahçesine kurulan soğuk sıkım zeytin yağı makinesinde yağını aldı. Çıkarılan yağı pür dikkat izleyen turistler daha sonra yağı kendi elleriyle şişelere doldurdu. ilk defa zeytin hastı yapan turistlere Bodrum yöresine ait olan zeytin yağlı yemeklerin tadına da bakıp kurulan stantlarda Ege yöresinin kültürünü yaşadı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Murat Gökmen, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz zeytin festivaline ilgi inanılmaz yoğun oldu. Her yıl bu festival için otelimize gelen misafirlerimiz olduğu gibi, Bodrum'dan da katılan misafirlerimiz var. Asırlık ağaçlarımızın bulunduğu bu festivalde misafirlerimize zeytin ağaçlarından yağa dönüşmesinin hikayesini gösteriyoruz, yaşatıyoruz. Zeytinlerimizi hasat ediyoruz, anında soğuk sıkım tekniğiyle gözleri önünde zeytinyağı şişeleniyor, misafirlerimize veriliyor. Kahvaltıda yediğimiz zeytinlerin tabağımıza nasıl geldiğini misafirlerimiz çocuklarıyla birlikte bire bir yaşıyorlar. Şifa kaynağı olan zeytin yağının hikayesini anlatıyoruz. Zeytinyağlı yemek yarışmasını yaptırıyoruz. Bodrum'un yerel kültürünü misafirlerimize anlatıyoruz" dedi.

Zeytin toplayıp yağını çıkaran turistleri ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek "tatile geldik, kendimizi zeytin hasadında bulduk. Çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.