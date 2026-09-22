Haberler

Turgutlu saldırısı sonrası 92 X hesabı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca engellendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Turgutlu'daki saldırı sonrası sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen 92 X hesabı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca erişime engellendi. İletişim Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında alınan kararla hesapların erişimi kapatıldı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen 92 X hesabı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişime engellendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı

Eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

Cansız bedeni şantiyede bulunmuştu: Adli Tıp raporu gerçeği aydınlattı
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti

İnan Güney tarafını seçti
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!