Turgutlu saldırısı sonrası 92 X hesabı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca engellendi

Turgutlu saldırısı sonrası 92 X hesabı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca engellendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'daki saldırı sonrası sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen 92 X hesabı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca erişime engellendi. İletişim Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında alınan kararla hesapların erişimi kapatıldı.
İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen 92 X hesabı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişime engellendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı