Turgutlu Belediyesi'nin Cuma Pazarı Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi tarafından pazar yeri olarak kamulaştırılan Cuma Pazarı proje alanında çalışmalar devam ediyor. Projenin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından pazar yeri olarak kamulaştırılan Cuma Pazarı proje alanında çalışmalar devam ediyor. Projenin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 'Daha yaşanabilir bir Turgutlu' anlayışıyla başlattığı ve eş zamanlı olarak devam eden projelerinden Cuma Pazarı projesi hızla ilerliyor. Vatandaşları ve esnafı yaz aylarında sıcak havadan, kış aylarında ise yağmur ve soğuk havadan koruyacak projede; 19 adet kapalı dükkan, 183 adet tezgah, 1 büfe ve 1 zabıta noktası ile elektrikli ve engelli araç yeri olmak üzere toplam 130 araçlık otopark bulunacak.

Turgutlu Belediyesi, kent genelinde vizyon projelerine devam ederken yol yenileme, tamirat, bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kılınç Sokak ile Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'ta yol kaldırma ve yenileme çalışması yapıyor. Ekipler, Hanımeli Sokak ve Çam Sokak'ta parke taşı tamiratı ile Yakamoz Sokak'ta bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise Alankuyu Park Kıraathanesi iç ve dış boyama, Selvili Cami iç cephe boyama ile Urganlı Jandarma Karakolu dış cephe boyama çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu'yu yatırımlarla geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, şu bilgileri verdi:

"Kent genelinde projelerimiz eş zamanlı olarak devam ediyor. Sanayi Çarşısı, Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha ile Cuma Pazarı Projelerimizde çalışmalarımız sorunsuz ve hızlı ilerliyor. Cuma Pazarı'nı bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Böylece vatandaşlarımızın ve esnafımızın uzun yıllardan beri var olan bir sorununu daha ortadan kaldırarak hemşehrilerimizi kaliteli hizmet ile buluşturacağız. Bununla birlikte ekiplerimiz plan ve program dahilinde kentin her noktasında çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Tüm birimlerimizle ve ekiplerimizle Turgutlu'muzu geliştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz."