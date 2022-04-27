Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Çalışmalarımızı Öz Kaynaklarımızla Yerine Getiriyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlar Yolu'nda gün içerisinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ayrıca Ergenekon Mahallesi Muhtarı Arif Yaşar ile bir araya gelerek hayata geçirilmesi planlanan ek hizmet binası projesi hakkında görüştü.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlar Yolu'nda yapılan yol yenileme çalışmaları kapsamında 3 bin 500 m2 parke taşı döşendi. Turgutlu Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılan çalışmalar tamamlanarak Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlar Yolu'ndaki parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ERGENEKON MAHALLESİNE MÜJDE

Selvilitepe Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır talep ettiği ve geçen ay yapılan açılış töreniyle hizmete sunulan Belediye Hizmet Noktası'nın ardından Ergenekon Mahallesi'ne de yeni bir hizmet noktasının kazandırılması planlanıyor. Başkan Çetin Akın, bu doğrultuda Ergenekon Mahalle Muhtarı Arif Yaşar ile bir araya gelerek hayata geçirilmesi planlanan hizmet noktası hakkında ön görüşmeleri yaptı.

"ÇALIŞMALARIMIZI RAMAZAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Uzun yıllardır sorun olan Turgutlar Yolu'ndaki yol sorununun da çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Çetin Akın, "Turgutlar Yolu'nda tamamlanan parke taşı döşeme çalışmalarımızı yerinde inceleyerek çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Ardından Ergenekon Mahallemizde hayata geçirmeyi planladığımız ek hizmet binasının ön görüşmelerini Muhtarımız Arif Yaşar ile gerçekleştirdik. Kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız çalışmalarımız Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.