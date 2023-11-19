- Tünel yapıldı, Pirinkayalar'a ilgi azaldı

ERZURUM - Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Uzundere ilçesi yol güzergahı üzerinde bulunan Pirinkayalar Geçidi, yapılan tünel ile birlikte cazibesini kaybetmeye başladı.

Ülkemizde son yıllarda geçit vermeyen ve beraberinde zorlukları da getiren bir çok geçide yapılan devasa tüneller ulaşım noktasında ciddi rahatlıklar getiriyor. Ancak bu tüneller bazı yerlerde doğalgaz güzelliklerin de gündemden düşürülmesine neden olabiliyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar Geçidi de bunlardan birisi. Geçtiğimiz yıl bu burada tünel yapılmasıyla birlikte eski yol unutulmaya başlandı. Erzurum'dan Karadeniz'e geçiş noktalarından birisi olan Uzundere yolu üzerindeki muhteşem manzaralar tünelin hizmete girmesiyle ile birlikte neredeyse unutuldu. Üstelik Türkiye'nin en geniş ve en uzun göl tabanlı cam terası da bu güzergahta yer alıyor. Daha önce binlerce turiste ev sahipliği yapan Pirinkayalar Geçidi ve seyir terası artık eskisi kadar ilgi görmüyor. Bölgenin tekrar keşfedilmesi ve turistlerin ilgisini çekmesi için gereken tanıtım çalışmalarının yapılması isteniyor

Pirinkayalar Geçidi, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alıyor ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal güzelliklerinden birisi olarak ifade ediliyor. Yol geçmişte Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya bağlayan önemli bir geçiş noktasıydı. Pirinkayalar Geçidi, özellikle Tortum Gölü'nün muhteşem manzaralarına sahip. Yol boyunca seyahat edenler, gölün berrak sularının yanı sıra çevresindeki dağların büyüleyici manzaralarını görebiliyor. Yol üzerinde bulunan Türkiye'nin en geniş ve en uzun göl tabanlı cam terası, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Burada ziyaretçiler ayaklarının altındaki gölün derinliklerini görmek mümkün olur. Pirinkayalar Geçidi, doğa sporları tutkunları için de önemli bir destinasyon olarak gösteriliyor. Burada ziyaretçiler yürüyüş yapma, dağ bisikleti sürme ve doğanın tadını çıkarma fırsatı bulabiliyor.

Pirinkayalar Tüneli'nin açılmasıyla birlikte, bu yolun popülerliği azaldığını belirten işletmeci Harun Han, "Burası gerçek seyir sevki veren bir alan. Misafirlerimiz hayran kalıyor. Türkiye olduğuna inanamıyorlar. Adrenalin ve doğa severler için, yaban hayatına merak duyanlar için vazgeçilmez deneyimler sunuyor. Bölgenin tanıtımına yeniden odaklanmak ve turistlerin dikkatini çekmek için çeşitli tanıtım kampanyaları ve etkinlikler düzenlenmesi gerekebilir. Bu muazzam doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için hala büyük bir potansiyel bulunuyor. Tünele rağmen insanları hem seyir terası, hem göl manzarası hem de diğer güzellikleri yaşamak için davet ediyoruz" dedi.