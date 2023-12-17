Üye Girişi
Haberler

Tunceli Pülümür'de Depremzedeler İçin Konteyner Kent Kuruluyor

Güncelleme:
Abone Ol

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar için kısa sürede altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente yerleştirilecek.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kuruluyor. Kısa sürede altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente vatandaşların yerleştirileceği belirtildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinden sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu inşa edildi. 1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depremlerinden etkilenen konutların bir kısmında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen konutların yıkımı için konteyner kent projesine başlandı. Pülümür Kaymakamlığı tarafından ihale süreci tamamlanan proje çerçevesinde konteynerler ilçeye ulaştırıldı. Kısa süre içinde altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente, deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar yerleştirilecek.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, kentin kurulacağı alana ilişkin ilgililerden bilgi alırken ilçe genelinde toplamda 250 konteyner kurulacağı ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tunceli Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title