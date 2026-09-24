Tunceli-Ovacık yolunda kaya düşmesine karşı 30 bin metrekare çelik ağ uygulanacak

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de kent merkezi ile Ovacık ilçesini birbirine bağlayan ve Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinden geçen yolda son dönemlerde kaya ve taş düşmeleri sıklaşırken, yolda seyir halindeki araçların güvenliği için önlemler artırılıyor. Daha önce kaya düşmelerinin yaşandığı ve risk taşıdığı belirlenen noktalarda çelik ağ ve kaya koruma sistemleri uygulanırken, bu yıl 30 bin metrekarelik alanda çelik ağ yapılması, 5 bin metrekarelik alanda ise askıda bulunan kayaların kontrollü şekilde düşürülmesi planlanıyor.

Tunceli'nin önemli ulaşım güzergahlarından Tunceli-Ovacık karayolunun büyük bölümü, sarp ve yüksek kayalıkların bulunduğu Munzur Vadisi içerisinden geçiyor. Vadinin jeolojik yapısı nedeniyle özellikle yağış, don ve sıcaklık değişimlerinin etkisiyle yamaçlardan yola taş ve kaya parçaları düşebiliyor.

Karayolunda meydana gelen kaya düşmeleri, sürücüler ve yolcular açısından ciddi risk oluştururken, geçmiş yıllarda yola düşen kaya ve taşlar nedeniyle yaralanma ve can kayıplarının yaşandığı olaylar da meydana geldi.

RİSKLİ NOKTALAR BELİRLENİYOR

Kaya düşmesi riskinin bulunduğu bölgelerde yapılan çalışmalar kapsamında öncelikle yamaçlardaki riskli alanlar tespit ediliyor. Yola düşme ihtimali bulunan ve hareketli olduğu belirlenen kayalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü müdahaleler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda özellikle daha önce taş ve kaya düşmelerinin yaşandığı bölgelerde koruma sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yamaçlardan koparak yola ulaşabilecek kaya parçalarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sistemlerden biri de çelik ağlar oluyor. Kayalık yüzeylere sabitlenen çelik ağlarla kaya parçalarının koparak doğrudan karayoluna ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

30 BİN METREKARELİK ALANA ÇELİK AĞ

Bu yıl yürütülecek çalışmalar kapsamında toplam 30 bin metrekarelik alanda çelik ağ uygulaması yapılması planlanıyor. Çelik ağların, daha önce kaya düşmelerinin meydana geldiği veya yapılan incelemelerde kaya düşmesi açısından risk taşıdığı belirlenen noktalara uygulanması öngörülüyor.

ASKIDA BULUNAN KAYALAR KONTROLLÜ OLARAK DÜŞÜRÜLECEK

Çalışmalar yalnızca çelik ağ uygulamasıyla sınırlı kalmayacak. Yamaçlarda askıda bulunan ve düşme riski taşıyan kayalar da tespit edilerek kontrollü şekilde düşürülecek. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda askıda bulunan kayaların düşürülmesi planlanıyor.

Uzman ekipler tarafından belirlenen kayaların kontrollü biçimde düşürülmesiyle, ilerleyen dönemlerde kendiliğinden koparak karayoluna ulaşabilecek kaya parçalarının oluşturabileceği riskin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA