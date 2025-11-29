Haberler

Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nden 62 Yeni Kurs ile 1162 Kursiyere Eğitim

Güncelleme:
Tunceli Halk Eğitim Merkezi, eylül ayından itibaren açtığı 62 kursla bin 162 kursiyere mesleki ve sosyal gelişim imkanı sunuyor. Kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de kendi işletmelerini açma fırsatı buluyor.

Tunceli Halk Eğitim Merkezi, yeni eğitim döneminde açtığı kurslarla kentte geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor. Eylül ayından itibaren 62 farklı alanda kurs açan kurum, bin 162 kursiyere mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra sosyal hayata katılım fırsatı oluşturdu. Halk Eğitim Merkezi'nin sunduğu imkanlarla kendini geliştiren bazı kursiyerlerin kendi işletmelerini açtığı belirtilirken, kurum yönetimi bu sürecin önemli bir toplumsal katkı oluşturduğunu ifade ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Yurtsever konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halk eğitim merkezi olarak Tunceli'de eylül ayıdan itibaren 62 tane kursla bin 162 kursiyerimize hizmet vermiş bulunmaktayız. Tunceli Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün bize vermiş olduğu imkanlar sayesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza kurs açmaktayız. Bu kurslarımıza gelen vatandaşlarımız hem meslek öğreniyorlar, hem sosyalleşiyorlar, aynı zamanda ilimizdeki ara eleman ihtiyacını karşılamaktalar. Hatta burada kendini geliştiren kursiyerlerimiz kendi işletmelerini açmaktalar. Böyle bir şeye vesile olmaktan dolayı kurum olarak büyük bir memnuniyet içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
