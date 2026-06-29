Tunceli'deki Kırk Merdiven Şelalesi Doğaseverlerin Uğrak Noktası Olmayı Sürdürüyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Doğa sporları, trekking ve fotoğrafçılık meraklılarının odak noktası haline gelen Tunceli'deki Kırk Merdiven Şelaleleri, büyüleyici atmosferiyle her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Munzur Dağları'nın eteklerinde, Şelaleler Vadisi'nde konumlanan bu saklı cennet, sunduğu eşsiz manzara ve serin havasıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Kırk Merdiven Şelaleleri, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor. Şelalenin bulunduğu vadi, eski zamanlarda tuz ticareti yapan kervanların Erzincan Kemah'a ulaşmak için kullandığı kadim bir "Tuz Yolu" güzergahı üzerinde yer alıyor.

"GELENLER ÇÖPLERİNİ TOPLAYIP GİTMİŞ"

Kırk Merdiven Şelaleleri'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de çevre temizliği. Son yıllarda artan yoğun ziyaretçi akınına rağmen, doğaseverler bölgede neredeyse hiçbir çöpün bulunmamasından büyük memnuniyet duyuyor.

Buraya ilk kez geldiğini ve burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Süleyman Kaya, şunları söyledi:

"Aslında Munzur Dağları'nı daha önce dolaşmıştım ama buraya ilk defa geliyorum. Yorucu bir parkur değildi. Doğası harika, şelale harika. Gerçekten şelaleden çıkan ses insanı oldukça dinlendiriyor. Yorulan beynimizi biraz dinlendirdik aslında. Bu doğaya, bu coğrafyaya özlemlerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar buraya gelenler galiba çöplerini bırakmamışlar, toplayıp gitmişler. Dersim halkı bir örnektir, doğayı korumaktadır. Gelen arkadaşlarımızdan ricamız çöplerini bırakmadan, toplayıp, doğayı kirletmeden, tertemiz bir coğrafya bırakarak ayrılmalarıdır."

"HERHANGİ BİR ÇÖP BULAMADIK"

Ziyaretçi Çetin Yanmaz ise, "Buraya ilk kez geldim. İlk 5-10 dakika yorucuydu ama ondan sonra bayağı açıldık. Gelmek çok zor değildi, çok güzeldi. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Bugüne kadar ziyaret edenlere de teşekkür etmek istiyorum; herhangi bir çer çöp, hiçbir şey bulamadık gerçekten. Takdir ediyorum kendilerini. Tunceli gerçekten bu konuda çok duyarlı. Eşsiz bir doğa, eşsiz bir güzellik, herkese tavsiye ediyorum. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Şelalenin her geçen gün daha popüler hale gelmesi, bölge sakinleri arasında hem mutluluk hem de bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Özellikle yaz aylarındaki yoğun ziyaretin vadinin ekolojik dengesine zarar vermemesi isteniyor. Yöre halkı ve rehberler, Kırk Merdiven'in bakir kalabilmesi için tek şartın "temiz bırakmak" olduğunu söylüyor.

"BU KADAR AKINDAN BİRAZ DA RAHATSIZIZ"

Şelaleyi her yıl görmeye giden Vedat Aldemir ise şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz nokta, Munzur Dağları'nda Şelaleler Vadisi diye geçen Kırk Merdiven Şelalesi. Eski zamanlarda burada Tuz Yolu'na, Kemah'a gidilen bir yol olduğu söylenir ve az ileride Kırk Merdiven'in bulunduğu bir duvar var. Bölgemizin en muhteşem doğa atmosferlerinden biri. Şelalelerin en bol olduğu, yoğun olduğu bir nokta. Bütün doğaseverler buraya her geçen gün daha çok gelmeye başladı çünkü ciddi bir doğamız var. Fakat bu arada da bu kadar akının olmasından dolayı biraz da rahatsızız. Neden? Ciddi anlamda kirletmeye de başladılar. Bizim buradan tek isteğimiz, hani dağımızı gelip gördükleri zaman lütfen gittikleri zaman çöplerini de birlikte götürsünler. Çünkü yine onlar gelip gezecek burayı, görecek. Ne kadar temiz bırakırsak bir sonraki gelen insanlar için daha güzel bir yer bırakmış olacağız" dedi."

Kaynak: ANKA