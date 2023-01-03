Tunceli'de Yılın İlk Bebeği 2 Ocak'ta Doğdu

Tunceli Devlet Hastanesi'nde 2023 yılında doğan ilk bebek Aslı ve Ahmet Kutalmış Öztürk çiftinin ikinci çocukları olan Muhammed Alparslan oldu. 3 kilo 450 gr ağırlık ve normal doğum ile dünyaya gelen bebeğin annesi Aslı Yağmur Öztürk, daha erken bekledikleri bebeğin ancak 2 gün sonra doğduğunu söyledi.

HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli Devlet Hastanesi'nde 2023 yılında doğan ilk bebek Aslı ve Ahmet Kutalmış Öztürk çiftinin ikinci çocukları olan Muhammed Alparslan oldu. 3 kilo 450 gr ağırlık ve normal doğum ile dünyaya gelen bebeğin annesi Aslı Yağmur Öztürk, daha erken bekledikleri bebeğin ancak 2 gün sonra doğduğunu söyledi.

Tunceli sürekli göç veren illerin başında geliyor. Türkiye'nin en az nüfusa sahip illeri arasında yer alan Tunceli'nin merkez nüfusu 33.000. Bu sayı, bir çok ilin ilçe nüfusundan dahi az. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, doğum oranının her geçen yıl düştüğü iller arasında ve Sağlık Bakanlığı'nın "Doğum Hızı En Düşük İl" sıralamasında da yer alan kentin toplam nüfusu 83.000. Bu sayı, kendisine yakın illerden Diyarbakır'ın Ergani İlçesinin nüfusunun bile üçte biri. TÜİK verilerine göre; yalnız yaşayanların nüfusa oranının en yüksek olduğu il olan Tunceli'de, Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinden edindiğimiz bilgilere göre, geçtiğimiz yıl sadece 229 doğum gerçekleşti.

1 YILDA SADECE 230 BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Tunceli'de 2022 yılında toplam 229 doğumdan bir anne ikiz bebek dünyaya getirirken, bu doğumlardan 105'i sezaryen, 124'ü ise normal doğum oldu. 110 kız bebeğin dünyaya geldiği hastanede, 120 erkek bebek doğdu. Bebeklerden biri ölü doğarken, 3 bebek ise erken doğum (Prematüre) diye kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl da Tunceli'de yılın ilk bebeği 3 Ocak'ta dünyaya gelmişti.