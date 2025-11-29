Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de bir sürücü, geri manevra yaptığı esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 metrelik duvardan yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Tunceli'de Ovacık Yolu Sokak ile Ali Haydar Veziroğlu Caddesi'nin kesişiminde saat 15.30 sularında tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Geriye manevra yaptığı esnada sürücüsü Ş.K.'nin hakimiyeti kaybettiği araç, yaklaşık 4 metre yükseklikten Ali Haydar Veziroğlu Caddesi'ne düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ş.K. ile yolcular R.L.Ö. (6), A.K. (6) ve N. B. (9 ) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, araç olay yerinden kaldırılarak kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.