Haberler

Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de geri manevra yapan bir sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu 4 metrelik bir duvardan düşmesi sonucu 3 çocuk hafif yaralandı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de bir sürücü, geri manevra yaptığı esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 metrelik duvardan yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Tunceli'de Ovacık Yolu Sokak ile Ali Haydar Veziroğlu Caddesi'nin kesişiminde saat 15.30 sularında tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Geriye manevra yaptığı esnada sürücüsü Ş.K.'nin hakimiyeti kaybettiği araç, yaklaşık 4 metre yükseklikten Ali Haydar Veziroğlu Caddesi'ne düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ş.K. ile yolcular R.L.Ö. (6), A.K. (6) ve N. B. (9 ) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, araç olay yerinden kaldırılarak kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek G.Saray'a istediği yıldızı duyurdu
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.