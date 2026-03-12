Tunceli'de şehit mezarları için bakım ve onarım seferberliği başlatıldı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği çalışmaları kapsamında Tunceli'de de şehit kabirleri için seferberlik başlatıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye genelindeki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan çalışma kapsamında Tunceli'de de şehit kabirleri için seferberlik başlatıldı. Çalışmalarla hem şehit mezarlarının düzenli bakımının yapılması hem de mevcut durumlarının kayıt altına alınarak gerekli çalışmaların planlanması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü Hüseyin Okan, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü Hüseyin Okan, "Bugün burada, vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı