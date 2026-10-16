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Tunceli'de sağanak sonrası Munzur Nehri'nin debisi yüzde 30 arttı, Valilik uyardı

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Tunceli'de sağanak sonrası Munzur Nehri'nin debisi yüzde 30 arttı, Valilik uyardı
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Tunceli'de iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından Munzur Nehri ve Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Valilik, artan su seviyeleri ve güçlü akıntıların ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşları nehir ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

(TUNCELİ) - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış, Munzur Nehri'nin debisini yükseltti. Tunceli Valiliği, artan su seviyeleri ve güçlü akıntıların ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, vatandaşları nehir ve dere yataklarından uzak durmaları, fotoğraf çekmek amacıyla su kenarlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Artan su seviyesi ve akış hızı kıyı kesimlerinde tehlike oluştururken, yurttaşlar ve bölgeyi ziyaret edenler için riskleri de beraberinde getirdi. Nehre yaklaşmanın ve suya girmenin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Tunceli'de iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından Munzur Nehri ve Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Yükselen su seviyesi ve güçlenen akıntı tehlike oluştururken, yağışlar nedeniyle Tunceli-Ovacık ve Tunceli-Erzincan kara yollarının bazı kesimlerinde sel ve taş düşmeleri meydana geldi.

Tunceli Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yurttaşları nehir ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düşmüş, başta Munzur Nehri ve Pülümür Çayı olmak üzere birçok dere ve akarsuyun debisi önemli ölçüde artmıştır. Kıymetli hemşehrilerimiz; artan su seviyeleri ve güçlü akıntılar ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle nehir ve dere yataklarından uzak durmanızı, fotoğraf veya görüntü çekmek amacıyla su kenarlarına yaklaşmamanızı önemle rica ediyoruz. Unutmayalım; hiçbir görüntü insan hayatından daha değerli değildir. Lütfen kendi can güvenliğiniz ve sevdikleriniz için tedbiri elden bırakmayın."

Kaynak: ANKA
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