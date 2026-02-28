Haberler

Tunceli'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yol haritası belirlendi

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Tunceli'nin yerel stratejileri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)" genelgesi kapsamında, Tunceli'de İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenecek yerel stratejiler ele alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, ilin ihtiyaçları doğrultusunda somut çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantıda kurumlar arası iş birliği ve eş güdümün artırılması, önleyici ve koruyucu hizmetlerin güçlendirilmesi ile farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması konuları üzerinde duruldu. - TUNCELİ

