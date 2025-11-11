Haberler

Tunceli'de İki Kuzenin Yavru Keçi Kurtarma Çabası

Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki kuzen, sokak köpeklerinin saldırdığı yavru dağ keçisini 3 kilometre taşıyarak Doğa Koruma ekiplerine ulaştırmaya çalıştı, ancak keçi yolda telef oldu.

Tunceli'de 2 kuzen, sokak köpeklerinin saldırıp yaraladığı yavru dağ keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı. Keçi, ekiplere yetiştirilmeye çalışırken yolda telef oldu.

Olay, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tağar Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpek 2 yavru dağ keçisine saldırdı. Panikle kaçmak isteyen yavru keçilerden biri Tağar Çayı'na atladı ve akıntıya kapılarak kayalık bir bölgede sıkıştı. Olayı gören iki kuzen vakit kaybetmeden dereye girerek yavru keçiyi bulunduğu yerden çıkarıp sırtlarında taşımaya başladı. Yaralı keçi tedavi edilebilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirilse de ekipler gelene kadar hayvan hayatını kaybetti.

Tağar Çayı Vadisi'nde yürüyüş yaparken bir köpeğin iki tane yavru dağ keçisine saldırdığını gördüklerini dile getiren Mehmet Furkan Aladağ, "Bunun üzerine dağ keçilerinden bir tanesi hareket edemeyeceği bir yerde mahsur kaldı. Kuzenimle birlikte orada mahsur kaldığını görünce biz de yardım edip doğa koruma görevlerini teslim etmek istedik. Daha sonra kuzenimle birlikte kendisini mahsur kaldığı yerden kurtardık. Fakat yolda gelirken hayvanın ağzından sular akıyordu. Bir sıkıntı olduğunu anladık. Doğa koruma görevleri gelene kadar ne yazık ki hayvan can vermişti" dedi.

Abdulkadir Aladağ ise "Kuzenimle beraber doğa gezisine çıkmıştık. Gezerken bir hareketlilik fark ettik. Bir köpek iki tane yavru keçiyi kovalıyordu ikisi de köpekten kaçmak için suya atladı. Fakat bir tanesi gitti, bir tanesi suyun içine mahsur kaldı. Biz de ne yapalım dedik. Paçaları sıvadık, suyun içine girdik. Onu oradan kurtardık. Fakat çok korkmuştu. Sürekli bağırıyordu. Biz de ekiplere haber verdik. Gelsinler, götürsünler, bakımını yapsınlar diye. Yaklaşık 3 kilometre sırtımıza taşıyarak getirdik. Ekiplere göstermek için. Fakat yetiştiremedik" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
