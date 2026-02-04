Haberler

Esp Üyelerinin Gözaltına Alınması Tunceli'de Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) bazı yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması Tunceli'de protesto edildi. Gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılması talep edildi.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) bazı yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması Tunceli'de protesto edildi. ESP üyesi Nuray Kaya, "Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 110 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 22 ilde yapılan operasyonlar kapsamında 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de ise bu sabah ESP MYK Üyesi Orhan Çelebi gözaltına alındı. Operasyon, Tunceli'de basın açıklamasıyla protesto edildi.

Operasyonun baskı politikalarına karşı mücadele eden sosyalistleri hedef aldığını belirten Nuray Kaya şunlşarı söyledi:

"İktidar derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, kadın cinayetleri, doğa talanı ve emek sömürüsü karşısında yükselen toplumsal muhalefeti susturmayı hedefleyen saldırılarını artırmaktadır. Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri olarak işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, inançların, ekoloji mücadelesi verenlerin ve ezilen tüm kesimlerin yürüttüğü onurlu ve meşru mücadeleyi savunuyoruz. Bu saldırılar karşısında susmayacak, geri adım atmayacak, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise, "Buradan şunu söylemek gerekiyor: Ezilenlerin Sosyalist Partisi, bu coğrafyada Rojava halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olan sosyalistlerin, öğrencilerin ve kendisine insanım diyen herkesin daha onurlu, daha eşit bir yaşam mücadelesini savunduğu bir hattı temsil etmektedir. Demokratik kurumları, gazetecileri, ekolojistleri, kadın mücadelesi yürütenleri, kültür ve sanat alanında emek verenleri, sendikal mücadele yürütenleri ve yurtseverleri gözaltına almak, bu mücadeleyi kriminalize etmeye çalışmak açık bir siyasal kırım politikasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı