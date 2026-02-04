Esp Üyelerinin Gözaltına Alınması Tunceli'de Protesto Edildi

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) bazı yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması Tunceli'de protesto edildi. ESP üyesi Nuray Kaya, "Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 110 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 22 ilde yapılan operasyonlar kapsamında 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de ise bu sabah ESP MYK Üyesi Orhan Çelebi gözaltına alındı. Operasyon, Tunceli'de basın açıklamasıyla protesto edildi.

Operasyonun baskı politikalarına karşı mücadele eden sosyalistleri hedef aldığını belirten Nuray Kaya şunlşarı söyledi:

"İktidar derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, kadın cinayetleri, doğa talanı ve emek sömürüsü karşısında yükselen toplumsal muhalefeti susturmayı hedefleyen saldırılarını artırmaktadır. Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri olarak işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, inançların, ekoloji mücadelesi verenlerin ve ezilen tüm kesimlerin yürüttüğü onurlu ve meşru mücadeleyi savunuyoruz. Bu saldırılar karşısında susmayacak, geri adım atmayacak, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise, "Buradan şunu söylemek gerekiyor: Ezilenlerin Sosyalist Partisi, bu coğrafyada Rojava halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olan sosyalistlerin, öğrencilerin ve kendisine insanım diyen herkesin daha onurlu, daha eşit bir yaşam mücadelesini savunduğu bir hattı temsil etmektedir. Demokratik kurumları, gazetecileri, ekolojistleri, kadın mücadelesi yürütenleri, kültür ve sanat alanında emek verenleri, sendikal mücadele yürütenleri ve yurtseverleri gözaltına almak, bu mücadeleyi kriminalize etmeye çalışmak açık bir siyasal kırım politikasıdır" dedi.