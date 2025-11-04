Haberler

Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü'nden Çocuklara Yönelik Eğitim Kursları ve Piknik Etkinliği

Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü'nden Çocuklara Yönelik Eğitim Kursları ve Piknik Etkinliği
Güncelleme:
Tunceli Emniyet Müdürlüğü, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla okullarda çeşitli kurslar açtı. Kurslara katılan öğrenciler için düzenlenen piknik etkinliği, polis-vatandaş ilişkilerini güçlendirdi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve toplumsal bağlarını güçlendirmek amacıyla okullarda 5 farklı dalda kurs açtı. Proje kapsamında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen piknik etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, kent genelindeki okullarda öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hentbol, İngilizce, drama, akıl ve zeka oyunları ile bağlama kursları açıldı. Çocukların ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve özgüvenlerini artırmaları hedeflenen proje, aynı zamanda ekip çalışması, paylaşım ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje çerçevesinde kent genelinde kurslara katılan 85 öğrenciye yönelik bir piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Halk Eğitim Müdürü Özkan Yurtsever ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin gönüllerince eğlendiği etkinlikte, polislere duyulan sevgi ve samimiyet günün en anlamlı anlarından biri oldu.

Proje ve etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, "Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Onlarla bir arada olmak, sadece güvenlik açısından değil, geleceğe umutla bakmamız açısından da çok kıymetli" dedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu örnek uygulama, kentte polis-vatandaş ilişkilerini güçlendiren ve güven temelli bir çalışma olarak takdirle karşılandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
