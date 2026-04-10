Tunceli'de Bahçeye Giren Dana Nedeniyle Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Kayacı Köyü'nde bir dananın bahçeye girmesi sonucu köylüler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TUNCELİ) - Haber: Caner Aktan
Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Kayacı Köyü'nde S.P'ye ait dana, Ş.A.U'ya ait bahçeye girdi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.P. (66), H.P. (62), Ş.A.U. (61) ve H.U. (55) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: ANKA