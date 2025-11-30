Tunceli'de Avcılığa Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Karabulut Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, son dönemde bölgede artan avcılık faaliyetlerine ilişkin imza kampanyası başlattı. Avcıların köy içine kadar geldiğini belirten vatandaşlar, "Gece gündüz silah sesleri duyuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 Avlak Haritasına göre Tunceli'de, 30 bölge devlet avlağı, 10 bölge ise genel avlak olarak belirlendi. Av Yönetim Bilgi Sistemine göre ise 16 bölge ava yasak alan olarak belirlenmiş durumda. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut Köyü de devlet avlağı sınırları içerisinde bulunuyor. Bölgede bulunan Kızılkale, Elmalık, Örs, Kuşçu gibi civar köyler de devlet avlağı sınırları içerisinde. Köylüler, avcılık faaliyeti nedeniyle rahatsızlık yaşadıklarını belirterek, köylerinin av bölgesinden çıkarılmasını talep ediyor.

"Köylüler korkudan hayvanlarını otlatmaya götüremiyor"

Köy sınırlarının av bölgesine kapatılması gerektiğini savunan Firkan Aslan, "Köylüler olarak yoğun bir şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Gece gündüz silah sesleri duyuyoruz. Köydeki kadınlar korkudan hayvanlarını otlatmaya götüremiyor. Bazen avcı sayısı 20'ye çıkıyor. Tek dayanakları ise avın vergisini verdiklerini ifade etmeleri. Bundan dolayı 'siz bize bir şey yapamazsınız' diyorlar. Avcılar bizi tehdit ediyor" dedi.

"Biz doğayı koruyoruz, onlar katliam yapıyor"

Kızılkale Köy Muhtarı Kayhan Yeşiltepe, avcıların son bir aydır yoğun şekilde köy sınırlarında avlandığını belirterek, "Köy sınırlarından uzak durmaları konusunda kendilerine rica ettik, fakat dinletemedik. Biz burada avcılık istemiyoruz. Köyün içinde bile hayvan vuruyorlar. Yazıktır, bu bir katliamdır. Biz bölgede doğayı koruyoruz, onlar tam tersine katliam yapıyor. Çevre köylerde imza kampanyası başlattık. İmzaları ilgili kurumlara verdik. Vatandaş rahatsız oluyor. Bahçesine çıkamıyor, bağına çıkamıyor" diye konuştu.

"Bir tane hayvan için vergi veriyorlar, 10 tane hayvan vuruyorlar"

Ayhan Karayol adlı vatandaş, yaban hayvanlarının avlanmasının doğa tahribatına da yol açtığını ifade ederek, "Bizim hayvanlarımızı vurmasınlar. Köylü dağda taşta çalışıyor, tüfek saçmaları hep bize geliyor. Defalarca söyledik, avcılık yapmayın. Karakola gidiyoruz, bize avın vergisinin verildiğini söylüyorlar. 1 tane hayvan için vergi veriyorlar, 10 tane hayvan vuruyorlar. Bunu denetleyen de yok" dedi.

"Akşama kadar silah sesleri duyuyoruz"

Fadime Çetinkaya ise köylülerin silah seslerinden rahatsız olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Bizim doğadaki hayvanlarımızı neden katlediyorlar? Biz buna karşıyız, bunu kabul etmiyoruz. Silahlarla rastgele ateş ediyorlar, yanlarında köpek gezdiriyorlar. Kesinlikle buna karşıyız ve istemiyoruz. Hayvanlar doğanın içinde yaşasın. Akşama kadar silah sesleri duyuyoruz. Bütün herkes rahatsızdır. Asla bunun kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Avcılık faaliyetine karşı imza toplayan köylüler, ilgili makamlardan kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyleyerek, yetkililerin çözüm üretmemesi durumunda nöbet başlatacaklarını ifade etti.