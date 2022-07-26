Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: "Herkes Topraklarına Sahip Çıksın. Bizi Kurtaracak Olan Kendi Ellerimiz"

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Malatya'da nohut hasadına katıldı. Maçoğlu, "Herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak, kimse önümüzü açmayacak, bizi kurtaracak kendi ellerimizdir" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Malatya'da; Hasançelebi ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği nohut hasadına katıldı. Hasat şenliğinde önce nohut toplandı sonra halaylar çekildi. Maçoğlu, elindeki nohutları göstererek, şunları söyledi:

"Şunları iyi görün. ya bizi zehirler ya da bizden sonraki nesillere sağlıklı bir gelecek bırakır. O nedenle bu toprakları kirletenler sadece toprağı kirletmiyor; bizi, doğayı, yaban yaşamını kirletiyor. Ben Dersim'den Malatya'ya geldim, birçok yere gittim. Her bölgede üretim var, her bölgede çalışma var. Önce yerel yönetimlerimiz, kooperatiflerimiz, derneklerimiz, ortak üretim yapan herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak, kimse önümüzü açmayacak, bizi kurtaracak kendi ellerimizdir."