Tunçbilek Lisesi İlk Mezunları 50. Yıl Buluşmasında Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Tunçbilek Lisesi İlk Mezunları 50. Yıl Buluşmasında Duygu Dolu Anlar Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tunçbilek Lisesi'nin 1975-76 dönemi ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50. yıl dönümünü coşkulu bir etkinlikle kutladı. 26 eski öğrencinin katıldığı buluşmada müzik performansları ve nostaljik anılarla duygu dolu anlar yaşandı.

Tunçbilek Lisesi ilk mezunları 50. yıl buluşmasında duygusal anlar yaşadı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindek Tunçbilek Lisesi'nin 1975-76 dönemi ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50. yıl dönümünü coşku ve duygu dolu bir etkinlikle kutladı. Tavşanlı'daki termal tesislerinde Güngör Bal ve Mustafa Aydın'ın öncülüğünde organize edilen buluşmaya, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 26 eski öğrenci katılım gösterdi.

Etkinliğe özel bir renk katan isimler ise aynı lise mezunlarından olan TRT sanatçısı Orhan Ayaz ve hem TRT sanatçısı hem de öğretim görevlisi Mehmet Gezer oldu. Ayaz ve Mehmet Gezer, canlı müzik performansıyla programa büyük bir coşku kattı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Güngör Bal, "Biz 1975-76 Tunçbilek Lisesi ilk mezunlarıyız. O dönem 44 arkadaş mezun olmuştuk." dedi.

Mustafa Aydın ise bu anlamlı buluşmanın 50. yıllarına denk gelmesinin önemine vurgu yaparak, "44 Değerli arkadaşımızdan ne yazık ki beşini kaybettik. Bugün geri kalan 26 arkadaşımızla ve eşleriyle birlikte 43 kişi bir araya gelerek bu özel yılı kutladık. Çok mutlu ve duygusal bir akşam yaşadık." şeklinde konuştu.

Güngör Bal, geçmiş buluşmalarına da değinerek, "1975'te mezuniyetimizin ardından ilk olarak 1985 yılında bir araya geldik. Daha sonra bu güzel geleneği sürdürerek beş senede bir toplanmaya başladık. Bugün, 50. yıl dönümümüzde İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Trabzon'dan, Dikili'den, Ayvalık'tan ve buradaki arkadaşlarımızın katılımıyla bir araya geldik. Hepsine geldikleri için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun bir ekip çalışması olduğunu belirten Bal, "Her zaman başkanlığıyla onur duyduğumuz Mustafa Aydın'ın bu organizasyonda çok büyük emeği var. Onun bu konudaki gayretleri olmasaydı bu buluşma bu kadar anlamlı olmazdı. Kendisine minnettarız." dedi.

Mustafa Aydın'ın aynı zamanda sınıf başkanı ve lisenin bir numaralı diplomasının sahibi olduğunu da sözlerine ekleyen Bal, "Değerli arkadaşım Mustafa Aydın'a bu organizasyondaki katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Güngör Bal, Tunçbilek Lisesi'nin o dönemdeki eğitim kalitesine de dikkat çekerek, "O yıllarda Tunçbilek Lisesi'nden çok değerli insanlar yetişti. Aramızdan mimarlar, doktorlar, öğretmenler, müftü gibi önemli görevlerde bulunan arkadaşlarımız çıktı. Gerçekten güzel bir liseydi. Bizler de o güzel okulun öğrencileri olarak birbirimizi her zaman sevdik ve saydık. Bu bağımızın ölene kadar da devam edeceğine inanıyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

50 yıl sonra yeniden bir araya gelen Tunçbilek Lisesi'nin ilk mezunları, hasret giderirken geçmişteki güzel günleri de yad etme fırsatı buldu. Bu anlamlı buluşma, katılan tüm mezunlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan dünyaca ünlü kola devine soruşturma
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.