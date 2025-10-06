Haberler

Tuncay Kapıkıran'a Doğum Günü Sürprizi

Tuncay Kapıkıran'a Doğum Günü Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın sevilen ismi Tuncay Kapıkıran'ın 56. doğum gününü sürpriz bir kutlama ile kutladı. Vali Aydoğdu, Kapıkıran'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyerek duygularını ifade etti.

Erzincan Valiliği sırasında merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Köprüsü'nün konu edildiği "Köprü" adlı dizisinde de karakter olarak yer verilen Erzincan'ın güleç yüzü Tuncay Kapıkıran'a (56) Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle yaptığı toplantı sonrası doğum günü sürprizi yaptı.

Erzincan'ın sevilen ismi Tuncay Kapıkıran'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri toplantısının ardından kent protokolü ile birlikte Erzincan'ın güleç yüzü Tuncay Kapıkıran'ın 56 yaş gününde doğum gününü kutladı.

Gerçekleştirilen kutlamada Vali Aydoğdu, Tuncay Kapıkıran'a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen doğum günü kutlamasında Vali Aydoğdu, "Erzincan'ın gülen yüzü olan Tuncay kardeşimize nice mutlu yıllar diliyorum. Onun enerjisi ve neşesi hepimize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Tuncay Kapıkıran ise kendisine yapılan bu anlamlı sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Duygularını ifade eden Kapıkıran, kendisini unutmayan Vali Aydoğdu ve protokol üyelerine teşekkür ederek, bu özel günü ömrü boyunca unutamayacağını söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tuncay'ın doğum günü videosunu şu notla sosyal medya hesabından patlaştı:

"Bugün birim amirleri toplantımızdan sonra, şehrimizin gönül defterine adını sevgiyle yazdırmış bir dostun doğum gününü kutladık.

Tuncay, Erzincan'ın sokağında yürüyen vicdanıdır. Bir çocuğun başını okşarken tebessümünde, bir cenazede omuz verirken gözyaşında, bir hastayı ziyarete koşarken kalbindeki merhamette görürsün onu.

Tuncay'ı görünce, insanda tarif edilmez bir sıcaklık belirir; Çünkü onun varlığı, insanın içindeki iyilik damarını harekete geçirir.

Pastayı keserken gözlerindeki ışıltı, aslında bu şehrin yedi yaşındaki çocuğundan yetmiş yaşındaki bilgesine kadar herkesin kalbinde yanan o ortak sevginin yansımasıydı.

O, bu şehrin kalbidir. Hüzünde omuz, sevinçte tebessüm, darda nefes ve en çok da "insan kalabilmenin" adıdır.

Bugün Tuncay'ı mutlu etmek, aslında Erzincan'ın vicdanını gülümsetmekti. ve o an hepimiz biliyorduk: Bazı insanlar doğum gününde değil, dokundukları her gönülde yeniden doğar. İyi ki doğdun Tuncay." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor

Greta Thunberg Yunanistan'da! Kalabalığın bu sloganını anında susturdu
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu

Üniversiteli Teslime öldürülmeden önce her şeyi anlatmış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 301.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.