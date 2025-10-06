Tuncay Kapıkıran'a Doğum Günü Sürprizi

Erzincan Valiliği sırasında merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Köprüsü'nün konu edildiği "Köprü" adlı dizisinde de karakter olarak yer verilen Erzincan'ın güleç yüzü Tuncay Kapıkıran'a (56) Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle yaptığı toplantı sonrası doğum günü sürprizi yaptı.

Erzincan'ın sevilen ismi Tuncay Kapıkıran'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri toplantısının ardından kent protokolü ile birlikte Erzincan'ın güleç yüzü Tuncay Kapıkıran'ın 56 yaş gününde doğum gününü kutladı.

Gerçekleştirilen kutlamada Vali Aydoğdu, Tuncay Kapıkıran'a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen doğum günü kutlamasında Vali Aydoğdu, "Erzincan'ın gülen yüzü olan Tuncay kardeşimize nice mutlu yıllar diliyorum. Onun enerjisi ve neşesi hepimize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Tuncay Kapıkıran ise kendisine yapılan bu anlamlı sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Duygularını ifade eden Kapıkıran, kendisini unutmayan Vali Aydoğdu ve protokol üyelerine teşekkür ederek, bu özel günü ömrü boyunca unutamayacağını söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tuncay'ın doğum günü videosunu şu notla sosyal medya hesabından patlaştı:

"Bugün birim amirleri toplantımızdan sonra, şehrimizin gönül defterine adını sevgiyle yazdırmış bir dostun doğum gününü kutladık.

Tuncay, Erzincan'ın sokağında yürüyen vicdanıdır. Bir çocuğun başını okşarken tebessümünde, bir cenazede omuz verirken gözyaşında, bir hastayı ziyarete koşarken kalbindeki merhamette görürsün onu.

Tuncay'ı görünce, insanda tarif edilmez bir sıcaklık belirir; Çünkü onun varlığı, insanın içindeki iyilik damarını harekete geçirir.

Pastayı keserken gözlerindeki ışıltı, aslında bu şehrin yedi yaşındaki çocuğundan yetmiş yaşındaki bilgesine kadar herkesin kalbinde yanan o ortak sevginin yansımasıydı.

O, bu şehrin kalbidir. Hüzünde omuz, sevinçte tebessüm, darda nefes ve en çok da "insan kalabilmenin" adıdır.

Bugün Tuncay'ı mutlu etmek, aslında Erzincan'ın vicdanını gülümsetmekti. ve o an hepimiz biliyorduk: Bazı insanlar doğum gününde değil, dokundukları her gönülde yeniden doğar. İyi ki doğdun Tuncay." - ERZİNCAN