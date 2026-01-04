Haberler

Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Muhtar Recep Kaya, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkeli-Ayancık karayolu Gemiyanı Mahallesi mevkisinde 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muhtar Recep Kaya için Türkeli Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti. Kaya'nın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokol üyeleri, mesai arkadaşları olan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenlerinin gözyaşları arasında kılınan namazın ardından Recep Kaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde aynı mahallede toprağa verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Venezuela ordusu ülke çağında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı

ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı

ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı