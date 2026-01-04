Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkeli-Ayancık karayolu Gemiyanı Mahallesi mevkisinde 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muhtar Recep Kaya için Türkeli Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti. Kaya'nın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokol üyeleri, mesai arkadaşları olan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenlerinin gözyaşları arasında kılınan namazın ardından Recep Kaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde aynı mahallede toprağa verildi. - SİNOP