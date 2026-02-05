Haberler

Uluslararası öğrenciler Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı

Uluslararası öğrenciler Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Bursa'ya kültürel bir gezi düzenledi. Öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek Osmanlı'nın ilk başkenti hakkında bilgi edinirken, Uludağ'da kayak yapma fırsatı yakaladılar. Gezi programı, öğrencilerin Türkiye'yi yakından tanımaları için önemli bir kazanım sağladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından, Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Bursa'ya kültürel gezi programı düzenlendi.

Farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye'nin önemli tarih ve kültür şehirlerinden biri olan Bursa'yı yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını yerinde ziyaret ederek şehrin köklü geçmişi hakkında bilgi edindi. Osmanlı'nın ilk başkenti olma özelliği taşıyan Bursa'nın mimari yapıları, kültürel değerleri ve tarihi atmosferi, öğrenciler için hem öğretici hem de ufuk açıcı bir deneyim sundu.

Kültürel gezinin ardından öğrenciler, Uludağ'da açık havada kayak yaparak keyifli vakit geçirdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve unutulmaz hatıralar biriktirmelerine katkı sağladı.

Eğitim, kültür ve sosyal gelişimi bir arada sunan gezi programı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi daha yakından tanımaları açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı