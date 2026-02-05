Uluslararası öğrenciler Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından, Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Bursa'ya kültürel gezi programı düzenlendi.

Farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye'nin önemli tarih ve kültür şehirlerinden biri olan Bursa'yı yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını yerinde ziyaret ederek şehrin köklü geçmişi hakkında bilgi edindi. Osmanlı'nın ilk başkenti olma özelliği taşıyan Bursa'nın mimari yapıları, kültürel değerleri ve tarihi atmosferi, öğrenciler için hem öğretici hem de ufuk açıcı bir deneyim sundu.

Kültürel gezinin ardından öğrenciler, Uludağ'da açık havada kayak yaparak keyifli vakit geçirdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve unutulmaz hatıralar biriktirmelerine katkı sağladı.

Eğitim, kültür ve sosyal gelişimi bir arada sunan gezi programı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi daha yakından tanımaları açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. - ESKİŞEHİR