TÜGVA Başkanı Beşinci'den vatandaşlara 'Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşalım' çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek programa vatandaşları davet ederek, "Bu bir etkinlik çağrısı değil, şahitlik çağrısıdır, eylem çağrısıdır. Gazze'yi hissederek, buraya gelmek gerekiyor. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez, kadınlar katledilirken girilemez. Erkekler çeşitli işkencelere maruz bırakılarak yeni yıla girilemez. Aslında biz böyle yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun sesini, bunun gücünü tüm dünyaya göstermek için toplanıyoruz" dedi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yarın Galata Köprüsü'nde tarihi bir buluşma gerçekleştirilecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de tarihi buluşma öncesi Galata Köprüsü'nde yapılan son hazırlıklara ilişkin basın açıklaması yaptı. Konuşmasına Filistin'e destek vermek gerektiğiyle başlayan Beşinci, "Güçlü bir birliktelikle bu sessizliği hep beraber yırtıp atmış olacağız. Bugüne kadar olabildiğince Filistin'i anlatmaya çalıştık. Ateşkes süreciyle beraber başlayan bu suskunluğu, bu sessizliği yırtıp atmak istediğimizi olabildiğince duyurmaya çalıştık. Artık bunun için yarın sabah son gün. Ben bütün vatandaşlarımızı, bir kez daha davet etmek istiyorum. Biz hazırlığımızı güçlü bir şekilde yaptık. İnşallah şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek diyerek, Sultanahmet, Ayasofya, Fatih Cami, Yeni Cami, Taksim Cami gibi noktalarda dualarımızı yaparak kortejler eşliğinde Galata Köprüsüne yürüyeceğiz. ve o büyük buluşmayı Galata Köprüsü üzerinden yapmış olacağız. Saat 08.30'da program başlayacak. İsteyenler, yürüyüşe katılabilir, isteyenler sonrasındaki o büyük buluşmaya katılabilir. Burada çeşitli etkinlikler olacak" dedi.

" Gazze'yi hissederek, buraya gelmek gerekiyor"

Gazze'de yaşanan olayları, insanlığın hissetmesi gerektiğini belirten Beşinci, "Ama her zaman söyledik, bu bir etkinlik çağrısı değil şahitlik çağrısıdır, eylem çağrısıdır. Bütün vatandaşlarımızı, soğuğa aldırmadan gelmelerini bekliyoruz. Unutmayalım ki, bu soğuğun akabinde bizlerin dönecek sıcak bir yuvası var. Ama Gazze'deki halkın böyle bir yuvası da yok. Gazze'yi hissederek, buraya gelmek gerekiyor. Bize bazı sorular oluyor. Bu sorulara da buradan cevap vermiş olalım. İlçelerden belli başlı sayıda araçlar kalkacak, sivil vatandaşlarımız, araçlarımızla gelmek istiyoruz diyenler, Yenikapı'da park ederek, ring seferlerle alana ulaşabilecek. Galata Köprüsü'nün etrafındaki ilçelerde park yaparak buraya gelebilecekler" şeklinde konuştu.

"Alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i asla unutmuyoruz"

Filistin'de yaşanan soykırıma göz yumulamayacağının altını çizen Beşinci, "Çok önemli bir çağrı için çıktık. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olabilirsek ne kadar kalabalık olabilirsek İnşallah Gazze halkının sesini o kadar güçlü bir şekilde haykırmış olacağız. Sanatçılara, fenomenlere, vakıflara, cemiyetlere, camialara, spor kulüplerimize, taraftarlarımıza kınamanın ötesine geçsinler. Sahaya, sokağa gelsinler bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i asla unutmuyoruz. Bizim halkımız, vicdan sahibi, merhamet sahibi, soğuk, kış demeden yeni yılın ilk günü demeden yoğun katılımla katılacaklarına inanıyoruz. Çünkü orada binlerce insan 27 aydır, inanılmaz bir sefalet yaşıyor. Biz burada yarım saattir, 1 saattir üşürken onlar gece, gündüz, aylarca üşüyorlar. Bunu hissetmek gerekiyor. Yeni yıla böyle girilemeyeceğini tüm dünyaya göstermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni yıla çocuklar ölürken, kadınlar katledilirken girilemez"

Konuşmasına devam eden Beşinci, "Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez, kadınlar katledilirken girilemez. Erkekler çeşitli işkencelere maruz bırakılarak yeni yıla girilemez. Aslında biz böyle yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun sesini, bunun gücünü tüm dünyaya göstermek için toplanıyoruz. Gördüğümüz üzere katil İsrail basını da bu eylemi bekliyor. Ateşkese rağmen bu eylem nereden çıktı ki, orada bu kalabalıklar toplanamaz ki şeklinde makaleler yazılıyor. Ben inanıyorum ki onları mahcup edeceğiz. Onların heveslerini kursağında bırakacağız. Batı'nın medyası da burada olacak. Onlar da bu fotoğrafı, bu tabloyu çekecek. ve Türk halkının, Türkiye'nin burada vereceği güçlü tepkiyle tüm dünya yeniden uyanacak. Filistin'e sahip çıkacak. Yeni eylemler zinciri bu vesileyle başlatılmış olacak" diye konuştu. - İSTANBUL