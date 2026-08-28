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Tuğgeneral Karaoğlu, Söke'deki Yeni Görevine Başladı

Tuğgeneral Karaoğlu, Söke'deki Yeni Görevine Başladı
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Söke'de yeni oluşturulan 51'inci Komando Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, görevine başlamasının ardından Kaymakam Ali Akça'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede garnizon ve yeni birlik hakkında fikir alışverişinde bulunuldu; Akça, Karaoğlu'na başarılar diledi, Karaoğlu ise Söke'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Söke'de yeni oluşturulan 51'inci Komando Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, görevine başlamasının ardından Söke Kaymakamı Ali Akça'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Söke Garnizonu ve yeni komando birliğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde gerçekleştirilen yeni atamalar kapsamında, Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Bozüyük/Bilecik'te bulunan 51'inci Komando Tugay Komutanlığı görevinden Söke 51'inci Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı. Yeni görev yeri Söke'ye gelen Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, görevine başlamasının ardından Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Ali Akça ile Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerken, Tuğgeneral Karaoğlu da Söke'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilindiği gibi Söke'de Komando Birliği yeni oluşturuldu. Söke Garnizonunda asker sayısının da arttırılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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