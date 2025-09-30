Haberler

Tufanbeyli'de Jandarmadan Dolandırıcılık ve Şiddet Önleme Eğitimi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla 137 vatandaşa bilgilendirme yaparken, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ise 32 kişiye eğitim verdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-30 Eylül 2025 tarihleri arasında dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla 137 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Aynı dönemde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında da 32 vatandaşa eğitim verildi.

Jandarmanın, vatandaşların güvenliği ve farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
