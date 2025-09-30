Tufanbeyli'de Jandarmadan Dolandırıcılık ve Şiddet Önleme Eğitimi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-30 Eylül 2025 tarihleri arasında dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla 137 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Aynı dönemde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında da 32 vatandaşa eğitim verildi.

Jandarmanın, vatandaşların güvenliği ve farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi. - ADANA