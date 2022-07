Tüed Elazığ Şube Başkanı Gür: "60 Bin Lira Maaş Alan Emekli Milletvekili Bile Geçinemediğini Söylerken,3 Bin 500 Lira Alan Emekli Ne Yapacak?"

Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, bu maaşların insanların yaşama arzularını kırdığını belirterek, "60 bin lira maaş alan emekli bir milletvekilinin geçinemediğini söylediği bir dönemde bu insanlarımız ne yapacak. 3 bin 500 veya 4 bin liranın altında maaş alan insanlar nasıl kurban kesecek, nasıl bayramı geçirecek? Çocuğuna, evine ne getirecek? Torununa bir harçlık vermeyecek mi? Yani biz gene söylüyoruz, gene söylüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emekli maaşlarıyla insanların geçinmesinin çok zor olduğunu ve yapılan zamlara rağmen emeklilerin büyük bir kısmının açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini dile getirerek tepki gösterdi.

Vedat Gür, yaptığı açıklamada emekliye seyyanen kademeli zam yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere devletimiz temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranını belirtmiş olup, memur, kamuda çalışan SSK'lı, BAĞ-KUR ve memur emeklisini kapsayacak zamlarımızı belli etmiştir. Belli etme bazında tabi ki memnun olan kesim de vardır, memnun olmayan kesim de vardır. Ki bugün 8-10 bin lira alan bir vatandaşımıza 3 bin 4 bin lira zam gelirken, 2 bin 500 lira maaş alan bir vatandaşımıza açlık sınırının 6 bin 500 lira olduğu bir dönemde 2 bin 500 lira alan bir emeklimize bin lira zam vererek bu insanlarımızı yine hayal kırıklığına uğratmıştır. Tamamen yaşama arzularını kırmışlardır. Bu insanlar, biz bazı dönemlerde asgari ücretliyi baz alıyoruz ama asgari ücretliye yapılan ek zam çok bir ücret değildir. Bugün asgari ücretlinin aldığı 5 bin 500 lira açlık sınırının üstünde değil altında. Bu insanlar açlık sınırının altında olduğu gibi bugün 2 bin 500 lira alan vatandaşımız 3 bin 500 lira oldu. Bu insanlar nasıl yapacak?

"BİZE SEYYANEN KADEMELİ ZAM YAPILSIN"

Bugün düşünün emekli bir milletvekilimizin maaşı 40 bin lira. Yani ben bu maaşla geçinemiyorum diyen milletvekillerinin maaşının 60 bin lira olduğu dönemde bu insanlar bu maaşla geçinemiyorsa, acaba 2 bin 500-3 bin 500 lira alan insanlar nasıl geçinecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Biz de tabi ki Emekliler Derneği yönetimi olarak bu insanların haklarını savunma adına biz buradayız. Hak ve hukuklarını arama adına biz buradayız. Tabi ki iyi olan kesim mutlaka vardır. Bugün 10 bin lira maaş alan vatandaşımıza 4 bin lira, 4 bin 500 lira zam geldi. Bugün 20 bin lira maaş alan bir insana 8-10 bin lira zam geldi. Bu insanların tuzu kuru. Biz önemli olan diyoruz ki bu alt taban grubu, zayıf olan insanlara her zaman bizim genel merkez yöneticilerimiz ve şubeler olarak diyoruz ki bize seyyanen kademeli zamlar yapılsın. Bugün kademeli zamlar, seyyanen zamlar yapılsaydı bugün 2 bin 500 lira olan maaşlar 3 bin 500 lira değil de en az 5 bin, 5 bin 500 lira seviyelerine gelirdi yani bir asgari ücret seviyesine gelirdi. Bu insanlar da bugünkü şartlarda refah payından bir pay sahibi olurlar, nitekim de rahat bir yaşama kavuşmuş olurlardı. Kaldı ki, devletimiz bize 2018 yılında bin lira ikramiye verdi. Ben bunu her platformda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bugün 2018 yılında verilen bin lira ikramiyeyi et olarak kıyaslıyorum. Etin kilosu o günkü dönemde 25 liraydı, bugün etin kilosu 160 lira. Peki, geçen 4 veya 5 yıl zarfında devletimiz bize sadece 100 lira ikramiyeyi mi layık gördüler. Yani bu ikramiyeyi biz geçen bayramda umutlarımız suya düştüğü gibi bu bayram da umutlarımız suya düşmüştür."

ANKA / Yerel