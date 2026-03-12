(ŞANLIURFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yarattığı ticarileşme, performans baskısı, güvencesizlik, şiddet ve nitelik kaybı gibi sorunlara karşı" Diyarbakır'dan başlatılan "Beyaz Yürüyüş" Şanlıurfa'ya ulaştı.

TTB'nin "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlık ortamında yarattığı ticarileşme, performans baskısı, güvencesizlik, şiddet ve nitelik kaybı gibi sorunlara karşı hekimlik ve mesleki değerleri savunmak" amacıyla dün Diyarbakır'dan başlatılan "Beyaz Yürüyüş"ün ikinci durağı Şanlıurfa oldu.

Birlik üyeleri, Rabia Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Derya Bulgur, hekimler adına burada yaptığı açıklamada, "Geçen yıl İstanbul'dan başlattığımız yürüyüşü bu yıl bölgeden başlattık. Önce Diyarbakır, bugün Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve Ankara'da Cumartesi günü 14 Mart'ta büyük buluşmamızı, Beyaz Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" dedi.

Hekimlerin özlük haklarındaki kayıplar ile birlikte aslında bütün vatandaşların sağlık hakkının gasbedildiğine dikkati çekmek istediklerini dile getiren Bulgur, "TTB olarak yıllardır eşit, ulaşılabilir, nitelikli, yaygın, anadilinde sağlık hizmetini savunuyoruz" diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Önder Okay ise, "Sadece emeğimizi değil; sağlığımızı, yaşamımızı ve ülkemizi geri almamız gerekiyor bu düzenin elinden, bu neoliberal düzenin elinden almamız gerekiyor. Bu Beyaz Yürüyüş bir yıl önce İstanbul'dan başlamıştı, şimdi Diyarbakır'dan başladık. 14 Mart'ta Ankara'da buluşacağız. Bütün bunları söyleyeceğiz. Başka bir sağlık sistemi şart" dedi.

"Beyaz Yürüyüş"ün 14 Mart Cumartesi Ankara'da düzenlenecek kitlesel yürüyüş ve Abdi İpekçi Parkı'ndaki açık hava buluşmasıyla tamamlanması planlanıyor."

Kaynak: ANKA