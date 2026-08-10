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TSŞOF Başkanı Yiğiner, Bilecik'te Esnafla Buluştu

TSŞOF Başkanı Yiğiner, Bilecik'te Esnafla Buluştu
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TSŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede esnaf ve sanatkarların sorunları ile sektöre ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Yiğiner, Gölcan'a Nakkaş Türk Boyutu hediye ederken, kentteki esnaf temsilcileriyle de bir araya gelerek çözüm önerilerini ele aldı. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TSŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Bilecik'e geldi.

Yiğiner, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan tarafından makamında ağırlandı. Yiğiner ile Gölcan, esnaf ve sanatkarların sorunları ile sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmaya Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek ve Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz de katıldı. Ziyaret kapsamında TSŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan'a Nakkaş Türk Boyutu hediye etti. Esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Yiğiner, kentteki esnaf ve sanatkarların durumu, sektörün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gölcan, nazik hediyesi dolayısıyla Yiğiner'e teşekkür ederken, ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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