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TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'den Trafik Haftası Mesajı: "Bir kural bir ömür"

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'den Trafik Haftası Mesajı:
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner, "Trafik düzenini sağlamak ve can ile mal kayıplarını önlemek için görev yapan tüm polis ve jandarmalarımızın, sürücülerimizin, yayalarımızın ve yolcularımızın Trafik Haftası'nı kutluyorum.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner, "Trafik düzenini sağlamak ve can ile mal kayıplarını önlemek için görev yapan tüm polis ve jandarmalarımızın, sürücülerimizin, yayalarımızın ve yolcularımızın Trafik Haftası'nı kutluyorum. Unutmayalım bir kural bir ömürdür" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner, 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Konuşmasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kaza verilerini paylaşan Yiğiner, "Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılında 356 bin 368'i maddi hasarlı, 264 bin 491'i yaralanmalı, 2 bin 289'i ise ölümlü olmak üzere toplam 623 bin 148 kaza meydana geldi. Can kaybı yaşanan ve yaralanmalı kazaların, 288 bin 716'sına sürücü, 26 bin 228'ine yaya, 1715'ine yolcu, 2 bin 703'üne araç, 1262'sinede yol durumu neden oldu. Geçen yılın verilerinin de bizlere gösterdiği gibi Trafik Haftası, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumumuzun bilinçlendirilmesi için de önemli bir fırsattır" açıklamasında bulundu.

"Trafik ortak yaşam alanıdır"

Kazaların büyük çoğunluğunun insan hatalarından kaynaklandığını belirten Yiğiner, "Trafik kazaları, dikkatsizlik ve ihmalin sonucudur. Polis ve jandarma teşkilatlarımız, 7 gün 24 saat sahada görev yaparak trafik akışının güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, trafik kurallarına uymaları, yetkili birimlerin uyarılarını dikkate almaları ve trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleridir. Trafik sadece araçların değil, aynı zamanda yaya ve yolcuların ortak yaşam alanıdır. Bundan dolayı bu alanı kullanan herkesi kurallara uymaya, dikkatli, saygılı ve hoşgörülü olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Trafik polisleri ve trafikte ilerleyen tüm vatandaşların Trafik Haftasını kutlayan Yiğiner, "Trafik düzenini sağlamak ve can ile mal kayıplarını önlemek için titizlikle görev yapan tüm polis ve jandarma teşkilatı mensuplarımızın, sürücülerimizin, yayalarımızın ve yolcularımızın Trafik Haftası'nı kutluyorum. Denetimlerde ve kazalarda şehit olan kolluk kuvvetlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Unutmayalım, 'Bir Kural Bir Ömür'dür'" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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