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Trump'tan Mekke Anlaşması'na övgü, Kore'de tatbikat azaltma talimatı

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Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı 'büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' olarak niteledi. Ayrıca Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların azaltılması talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor. Anlaşmaya taraf üç ulusun büyük liderlerini tebrik ediyorum" dedi. Trump, anlaşmayı "Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Trump, "Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor. Anlaşmaya taraf üç ulusun büyük liderlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmayı "Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım" olarak niteledi.

Trump'tan Kuzey Kore'ye zeytin dalı

Trump bir diğer paylaşımında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle ABD'nin uzun zaman önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara katılmayı kabul etmiş olmasından memnun değilim" dedi. Söz konusu tatbikatların hem maliyetli olduğunun hem de bu maliyetlerin büyük kısmının ABD tarafından karşılandığın altını çizen Trump, "Bu tatbikatlar ayrıca benim görev dönemimde tehditkar olmayan ve saygılı davranan bir ülkeye (Kuzey Kore) tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak tatbikatları azaltma talimatı verdim"

Güney Kore ve ABD'nin 17-27 Ağustos tarihleri arasında bölgede gerçekleştireceği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na atıfta bulunan Trump, "İptal etmek için artık çok geç olduğu gerçeğine dayanarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltması talimatını verdim" dedi.

Trump Güney Kore yönetimini eleştirdi

Bu kararda Güney Kore yönetiminin ABD'ye İran savaşında destek vermemesinin de etkili olduğunu ima eden Trump, "Biraz ilgisiz olsa da, yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanına İran'ın nükleerden arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
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