ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İran eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve NATO-ABD ilişkilerinin ele alındığı değerlendirilen görüşmenin ardından, Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, Truth sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland'ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

