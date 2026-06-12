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Amedspor'a onay verildi: Bayrağı köprüye asılıyor

Amedspor'a onay verildi: Bayrağı köprüye asılıyor
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'un kulüp bayrağının İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılması talebi onaylandı. Amedspor bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılacak ve iki gün boyunca dalgalanacak.

  • Amedspor, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
  • Karayolları Genel Müdürlüğü, Amedspor'un bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılmasına onay verdi.
  • Amedspor bayrağı, belirlenecek bir tarihte köprüye asılacak ve iki gün boyunca dalgalanacak.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor, bu tarihi zaferini İstanbul Boğazı'nda taçlandırmaya hazırlanıyor. 

AMEDSPOR'A ONAY ÇIKTI

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre; Kulübün, şampiyonluk geleneği kapsamında İstanbul'daki köprülerden birine bayrak asma talebine resmi makamlardan onay çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Amedspor Kulübü'nün Süper Lig coşkusunu kutlamak adına yaptığı başvuruyu değerlendirerek olumlu yanıt verdi. Resmi yazıda, yeşil-kırmızılı ekibin bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne (FSM) asılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

İKİ GÜN BOYUNCA DALGALANACAK

Alınan karara göre, Bölge Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde netleştirilecek bir tarihte, Amedspor bayrağı köprüye asılacak ve iki gün boyunca asılı kalacak. Güvenlik ve koordinasyon önlemleri kapsamında; bayrağın boyutları, bağlantı noktaları, asılma ve sökülme işlemleri tamamen ilgili kurumların denetiminde ve trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Çiğdem Sidar Ceylan
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