Haberler

Tarım işçilerini parka almadılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, piknik yapmak isteyen Şanlıurfalı tarım işçilerinin parka alınmadığı iddia edildi. O anlara ait görüntülerde, görevli olduğu öne sürülen kişinin, talimat gereği işçileri parka almadığını söylediği görüldü.

Gaziantep’in Araban ilçesinde piknik yapmak isteyen Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin bir parka alınmadığı iddia edildi.

"TALİMAT BÖYLE" DEYİP PARKA ALMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, park görevlisi olduğu belirtilen bir kişinin, "talimat" doğrultusunda işçilerin içeri girişine izin veremeyeceğini söylediği anlar yer aldı. Zor şartlar altında çalışan işçilerin maruz kaldığı bu engel, kısa sürede büyük tepki topladı.

Olayın ardından kamuoyunda ayrımcılık ve eşitlik ilkelerine aykırılık tartışmaları başlarken, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları duruma tepki gösterdi. Parkların herkese açık kamu alanı olduğunu belirten yetkililer ve hukukçular, iddia edilen "talimatın" ve uygulamanın incelenmesi için mülki amirliklerce acilen idari soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı konuyu açıkladı: Beni çok mutlu etti
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım

Dehşete düşüren görüntülere savunması da skandal
Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

Yeşilçam'ın unutulmaz okulu el değiştirdi: Paranın patronları aldı
Amedspor'a onay verildi: Bayrağı köprüye asılıyor

Amedspor'a onay çıktı! Bayrakları 2 gün boyunca orada dalgalanacak
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı