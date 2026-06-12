Tarım işçilerini parka almadılar

Gaziantep’in Araban ilçesinde piknik yapmak isteyen Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin bir parka alınmadığı iddia edildi.

"TALİMAT BÖYLE" DEYİP PARKA ALMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, park görevlisi olduğu belirtilen bir kişinin, "talimat" doğrultusunda işçilerin içeri girişine izin veremeyeceğini söylediği anlar yer aldı. Zor şartlar altında çalışan işçilerin maruz kaldığı bu engel, kısa sürede büyük tepki topladı.

Olayın ardından kamuoyunda ayrımcılık ve eşitlik ilkelerine aykırılık tartışmaları başlarken, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları duruma tepki gösterdi. Parkların herkese açık kamu alanı olduğunu belirten yetkililer ve hukukçular, iddia edilen "talimatın" ve uygulamanın incelenmesi için mülki amirliklerce acilen idari soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com