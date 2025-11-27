Haberler

Trump'tan Güney Afrika'ya Sert Tepki: G20 Zirvesi'ne Davet Edilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'ne katılmadığını ve gelecek yıl Miami'de düzenlenecek zirveye davet edilmeyeceklerini açıkladı. Trump, Güney Afrika'nın insan hakları ihlallerini kabul etmediğini savundu ve tüm yardımların durdurulacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'nin sonunda yapılan kapanış töreninde ABD Büyükelçiliği'nin kıdemli temsilcisine G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddettiğini belirterek, "Bu nedenle Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecektir" açıklamasında bulundu. Trump, Güney Afrika'ya yapılan tüm ödemelerin ve yardımların derhal durdurulacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay Güney Afrika ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Afrika hükümetinin Afrikanerlar ile Hollanda, Fransız ve Alman kökenli diğer yerleşimcilerin maruz kaldığı korkunç insan hakları ihlallerini kabul etmeyi veya ele almayı reddettiğini savunan Trump, "ABD bu yüzden Güney Afrika'daki G20 toplantısına katılmamıştır" hatırlatmasında bulundu. Güney Afrika'da beyaz insanların öldürüldüğünü ve çiftliklerine rastgele el konulmasına müsaade edildiğini belirten Trump, aralarında New York Times gazetesinin de bulunduğu "yalan haber medyasının" ise bu "soykırıma" karşı sessiz kaldığını iddia etti.

"Güney Afrika, hiçbir yerde üyeliğe layık değil"

Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'nin sonunda yapılan kapanış töreninde ABD Büyükelçiliği'nin kıdemli temsilcisine G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddettiğini söyleyen Trump, "Bu nedenle Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecektir. Güney Afrika, hiçbir yerde üyeliğe layık bir ülke olmadığını dünyaya göstermiştir ve biz de kendilerine yapılan tüm ödemeleri ve yardımları derhal durduracağız" açıklamasında bulundu.

ABD Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne katılmama kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada G20 Zirvesi'nin Güney Afrika'da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak nitelemişti. Güney Afrika'da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikaner'lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD, bu karar doğrultusunda zirveye katılım göstermemişti. - WASHINGTON

