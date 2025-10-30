Haberler

Trump, Nükleer Silah Testlerine Yeniden Başlama Talimatı Verdi

Trump, Nükleer Silah Testlerine Yeniden Başlama Talimatı Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşme öncesinde nükleer silah denemelerine diğer nükleer güçlerle 'eşit şartlarda' derhal yeniden başlanılması talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'na nükleer silah denemelerine diğer nükleer güçlerle "eşit şartlarda" derhal yeniden başlama talimatı verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Trump, ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirterek, "Bu, mevcut silahların tamamen güncellenmesi ve yenilenmesi de dahil olmak üzere benim ilk görev dönemimde gerçekleştirilmiştir. Nükleer silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka seçeneğim yoktu!" ifadelerini kullandı. ABD'nin ardından nükleer güç konusunda Rusya ve Çin'in geldiğini aktaran Trump, "Rusya ikinci sırada, Çin ise geriden üçüncü olarak geliyor ama beş yıl içinde (rakiplerine) yetişmiş olacak" dedi. ABD'nin rakibi olan güçlerin nükleer test programlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle, ABD Savunma Bakanlığı'na (Savaş Bakanlığı) nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlama talimatını verdim. Bu süreç derhal başlayacaktır" açıklamasında bulundu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı

Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.