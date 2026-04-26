Trump, katıldığı etkinliğe saldırı düzenleyen şüphelinin fotoğrafını yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla Washington'daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının yankıları sürüyor. Saldırının ardından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edilen Trump, şüphelinin yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk belirlemelere göre California eyaletinden geldiği tespit edilen saldırganın elleri arkadan kelepçeli ve üstü çıplak bir şekilde yerde yattığı görüldü. Aynı anlara ait video ise olay yerinde bulunanlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Silah seslerinin duyulması üzerine Trump tahliye edilmişti

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimler başkent Washington'daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmıştı. Salonda peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edilmişti. Trump, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı. First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı