ABD Başkanı Trump: "İran nükleer silaha sahip olamayacağını çok net bir şekilde anlıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte İran'a karşı yürütülen operasyonun başarılı gittiğini ve nükleer silaha sahip olmalarını engellediklerini belirtti. Trump, 'İran'a karşı gerekeni yaptık' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonun çok iyi gittiğini belirterek, "Onları bozguna uğratıyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu çok net bir şekilde anlıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'a karşı yürütülen operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Onları bozguna uğratıyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu çok net bir şekilde anlıyorlar" dedi. ABD'nin dünyadaki en güçlü orduya sahip olduğunu belirten Trump, "

"İlk dönemimde orduyu yeniden inşa ettim ve ikinci dönemimde bu kadar çok kullanmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Ordumuzun tüm askerlerine en derin sevgi ve takdirlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik"

İran'a karşı başlattıkları Destansı Öfke Operasyonu'nun üzerinden 2 hafta geçtiğini belirten Trump, "Nükleer silahlara sahip olmak isteyen çok kötü adamlara karşı bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve buna müsaade edemezdik" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 7 ay önce İran'ın nükleer tesislerine bir dizi saldırı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Trump, "Ondan birkaç hafta sonra nükleer silaha sahip olacaklardı. Buna izin veremezdik" şeklinde konuştu.

"Yapılması gereken bir şeydi"

Şu anda devam eden Destansı Öfke Operasyonu'nun planlanan takvimin çok daha ilerisinde olduğunu aktaran Trump, "Donanmalarını, hava kuvvetlerini, uçaksavar sistemlerini, teçhizatlarını, radarlarını ve liderlerini etkisiz hale getirdik. Askeri açıdan harika ama ne yazık ki yapılması gereken bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
