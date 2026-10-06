Haberler

TRT Haber Düzce Temsilcisi Levent Öztürk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT Haber Düzce Temsilcisi Levent Öztürk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT Haber Düzce Temsilcisi ve Batı Karadeniz TRT Yurt Haberleri Muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatı Düzce basın camiasında büyük üzüntüye neden olurken, KGK Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit taziye mesajı yayımladı.

TRT Haber Düzce Temsilcisi ve Batı Karadeniz TRT Yurt Haberleri Muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatı, Düzce basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

TRT Haber Düzce Temsilcisi, Batı Karadeniz TRT Yurt Haberleri Muhabiri ve basın camiasının değerli isimlerinden Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatının ardından Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit tarafından taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, Levent Öztürk'ün yıllarını verdiği gazetecilik mesleğinde işine odaklanan, gazeteciliği kişisel hesaplaşmaların ve gereksiz çekişmelerin dışında tutan bir meslek anlayışına sahip olduğu ifade edildi.

Öztürk'ün meslek hayatı boyunca kamerasını ve dikkatini habere yönelttiği belirtilen mesajda, gazeteciliğin doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak ve geride saygın bir meslek hayatı bırakmak olduğu vurgulandı.

Taziye mesajında, Öztürk'ün mesleki duruşunun ve gazeteciliğe verdiği emeğin hatırlanması gerektiğine dikkat çekilerek, "İşini yaptı, mesleğine emek verdi ve geride güzel bir isim bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Fatih Melih Maradit, Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, TRT ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SPK'dan 'Borsa İstanbul 130 kez uyarıda bulundu' iddiasına yalanlama

Fon krizi sürerken piyasaları sarsan iddia! Beklenen açıklama geldi
Yüksek mahkeme ile yerel mahkemeyi karşı karşıya getiren dava! Odakta tek bir isim var

Yüksek mahkeme ile yerel mahkemeyi karşı karşıya getiren dava
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

Sadece Fatma Betül değilmiş! İşte paraları iade edenlerin sayısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

Tası tarağı toplayıp gitmişti, akıbeti belli oldu

Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?

1,86 milyarlık iadede 147 milyon detayı! AK Partili isim: Neden kaldı?
Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak