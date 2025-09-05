Trakya'da Öğrenci Yurtları ve Okul Yollarında Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde öğrenci yurtları ve okul yollarındaki aydınlatmaların bakım ve onarım çalışmaları eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlandı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrenci yurtları ve okul çevrelerindeki aydınlatma kontrollerini gerçekleştirerek gerekli bakım ve onarımları sağladı. Çalışmalar sayesinde öğrencilerin güvenli ve aydınlık yollardan okullarına ulaşmaları hedefleniyor.

2025 yılı yatırım programı çerçevesinde toplam 2 milyar 26 milyon 958 bin TL tutarında yatırım yapmayı planlayan şirket, şebeke yenileme, enerji nakil hattı ve aydınlatma projeleriyle bölge halkına daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor. Program çerçevesinde 8 bin adet sodyum buharlı aydınlatma armatürü modern LED armatürlerle değiştiriliyor ve yıl sonuna kadar 3 bin LED armatür ilavesi yapılıyor. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de daha yüksek aydınlatma kalitesi elde ediliyor.

"Trakya'da Hayatın Enerjisi" mottosuyla yürütülen bu çalışmalar, öğrencilerin güvenliğini artırırken, veliler ve öğretmenlerden de olumlu geri dönüşler aldı. - TEKİRDAĞ