Traktör Kazası Davasında Anne Beraat, Baba Hapse Mahkum Edildi

(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kullandığı traktörün çarpması sonucu Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan 11 yaşındaki çocuğun anne ve babasının yargılanmasına devam edildi. Akçadağ ilçesinde traktör kazası sonucu hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım için açılan davanın 5'inci duruşması Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 yaşındaki K.A'nın babası sanık Basri Ayaz 11 yıl 12 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı. Anne Pınar Ayaz beraat etti.

Duruşmaya, 11 yaşındaki K.A'nın babası sanık Basri Ayaz ile anne Pınar Ayaz, kazada yaşamını yitiren çocukların annesi Gülhan Yıldırım, babası Erkan Yıldırım, yaralı çocuklardan Gülcan'ın babası Oktay Şakar ve annesi Suna Şakar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti mütalaa için iddia makamına söz verdi. İddia makamı anne Pınar Ayaz'ın beraatini, baba Basri Ayaz'ı "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunda cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti taraflara söz verdi. Kazada yaşamını yitiren Ada ve Zelal kardeşlerin annesi Gülhan ve Babası Erkan Yıldırım, kazada yaralı kurtulan Gülcan Şakar'ın annesi Suna ve Babası Oktay Şakar, sanığın cezalandırılmasını mahkeme heyetinin vereceği karara saygı duyduklarını şikayetçi olduklarını belirttiler.

Sanık Pınar Ayaz mütalaaya katıldığını beyan ederek beraatini istedi. Sanık Basri Ayaz mütalaada kendisi ile ilgili istenen cezayı kabul etmediğini beyan ederek, "Ben kusurluysam, çocuklarını sokağa bırakanlar benden daha fazla kusurlu. Ben çocuğumu eve göndermişim, onlar neden çocuklarını sokağa bırakmışlar? Benim kadar onlarda suçludur. Kayısı döneminde traktörlerin sürekli gidip geldiği yola neden çocuklarını bıraktılar "dedi. Daha sonra mahkeme heyetine elle yazdığı 6 sayfalık yeni bir savunma dosyasını sundu.

Mahkeme heyeti karar için kısa bir aranın ardından Pınar Ayaz'ın beratine karar verirken sanık Basri Ayaz'ın bilinçli taksir suçu işlediği kanaatinin oluştuğunu hiçbir indirime gitmeden 11 yıl 12 ay 15 gün ile cezalandırılmasına karar verdi.

"En azından vicdanını rahatlatan bir karar almış oldu"

Duruşma sonrası Avukat Ercan Kısacık, ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Kısacık, şunları söyledi:

"Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son duruşmamız yapıldı ve dosyamız karara bağlandı. Yaklaşık bir yıldan aşkın süredir müvekkiller çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Biliyorsunuz, bu dosyada iki çocuğumuz hayatını kaybetti, iki çocuğumuz da ağır yaralandı. Bununla ilgili yapılan yargılama bugün neticelendi ve adil bir karar çıktığı kanaatindeyiz. Aile, en azından bu hukuk mücadelesinin sonunda kamu vicdanını rahatlatan bir karar almış oldu. Sanığa 12 yıl 15 gün hapis cezası verildi, takdiri indirim uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bizim adalete olan güvenimiz en başından beri tamdı. Bugün alınan bu karar da bizi şaşırtmadı."

"Amacımız, bu davanın emsal bir dava olmasıydı"

Ada ve Zelal kardeşlerin anne Gülhan Yıldırım ise, duruşma sonrası şöyle konuştu:

"Bugün verilecek karar bizim için çok önemliydi. Mahkemeye sonuna kadar güveniyorduk. Çıkacak kararı az da olsa tahmin edebiliyorduk. Adaletin sağlandığını düşünüyoruz. Sanık gereken cezayı aldı. Bu karar çocuklarımızı geri getirmeyecek ama en azından cezasız da kalmadı. Gereken cezayı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz."

Baba Erkan Yıldırım, "En başından beri bize destek olan basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına, dost ve akrabalarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizim acımız hiçbir şekilde dinmez, bunun farkındayız. Amacımız, bu davanın emsal bir dava olmasıydı. Başka anneler ve babalar gidip çocuklarının doğum gününü mezarlıkta kutlamasın, bu acılar yaşanmasın diye uğraştık. Mahkeme heyetinin iyi bir karar verdiğini düşünüyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Mahkeme heyetine de buradan teşekkür ediyorum. Adaletin bir nebze de olsa yerini bulduğuna inanıyoruz" dedi.